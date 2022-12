Ik beeld me in dat ook Poetin deze dagen naar kerstliedjes luistert

Half december vliegen de eindejaarslijstjes je altijd om de oren. Massaal delen we onze voorkeuren: de beste boeken, de beste restaurants, de beste films en de beste Netflixseries. Zodra de eerste kerstbomen fier overeind staan, begin ik zelf steevast met een actualiteitenlijst. Hierin blik ik terug op de hoogte- en dieptepunten van het nieuws uit de maanden die achter ons liggen. Saai was 2022 op dit vlak allerminst (wat mij betreft, mag het komend jaar toch echt een stuk saaier).

Wellicht weet u het niet meer, maar we begonnen het jaar met een harde lockdown. Persoonlijk was ik dit alweer vergeten; corona lijkt wel iets uit een ander leven. Toch zaten we heel januari thuis. In dezelfde periode verloren we onszelf in het schandaal rondom The Voice of Holland. Het YouTubeprogramma BOOS deed schokkende onthullingen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag door onder anderen Ali B en Marco Borsato. Het was sowieso het jaar van grenzen overschrijden; ook Matthijs van Nieuwkerk bleek een stuk minder lief dan gedacht.

Gelukkig was er ook goed nieuws in 2022 – laten we het een béétje gezellig houden. Zo zaten er nog nooit zo weinig mensen in de WW als nu, vonden wetenschappers een stofje in paddo’s dat mogelijkerwijs helpt tegen depressie en een Mexicaanse oma van 99 kreeg een enorm beeld van een penis op haar graf – het was haar laatste wens.

Helaas was er ook genoeg om ons zorgen over te maken, zoals boze boeren in Nederland en executies van moedige demonstranten in Iran. Bovendien kondigde Trump aan dat hij in 2024 weer president van de VS wil worden.

Net zo somber stemden de verkiezingen in Italië en Israël, waarbij nationalistisch-rechtse partijen flinke winst boekten. In Duitsland werd zelfs een staatsgreep van de extreemrechtse Reichsbürger verijdeld. Als het niet zo ernstig was, zou het haast grappig zijn geweest: complotwappie prins Heinrich XIII zag zichzelf al helemaal voor zich als keizer van onze oosterburen.

Maar hét nieuws dat iedereen natuurlijk bezighield was de oorlog in Oekraïne. Tja, wat kan ik daar nog over zeggen? Het is beschamend dat zo’n vreselijke oorlog plaatsvindt op ons eigen continent. De beelden van massagraven en bombardementen, de dreiging met kernwapens; alles voelt zo machteloos. Om de situatie in mijn hoofd dragelijk te houden beeld ik me af en toe in dat Poetin de komende dagen naar kerstliedjes luistert. In mijn fantasie hoort hij steeds opnieuw het nummer Happy Xmas (war is over) van John Lennon.

And so happy Christmas

For black and for white

For yellow and red ones

Let’s stop all the fight

Misschien trekt hij al zingend zijn conclusie en besluit hij na tien maanden eindelijk deze onzinnige oorlog te staken. Ik begrijp ook wel dat dit fantasiebeeld absolute onzin is. Maar ja, waar blijft een mens zonder dromen?

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

