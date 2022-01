Ihattaren moet nu aan de hand van Gerald Vanenburg de liefde voor de bal hervinden

Schitterend beeld: Mohamed Ihattaren (19), het gevallen talent, voetballend in de mistige, grijze januarikou met zijn personal trainer Gerald Vanenburg (57), met het Olympisch Stadion als stemmig retrodecor.

Kilo’s kwijtraken. Sterker worden. De liefde voor de bal hervinden. Het gevoel dat die bal steeds gehoorzamer gaat doen wat jíj wilt; het is al een magische gewaarwording als je géén noemenswaardig talent hebt, dus ga maar na hoe magisch het moet zijn als je weet dat je dat talent wél hebt, al is het dan bedolven geraakt onder een laag puin van desillusie, spijt, verdriet en frustratie.

Sommige voetbaltalenten moeten zichzelf tegenkomen voor ze kunnen ontbolsteren. Bij Ihattaren is dat inmiddels gebeurd. Vanenburg zal het hem hebben voorgehouden: “Mo, je lastigste tegenstander ben jij zelf. Dat je nu hier staat, met mij, betekent dat je jezelf voorbij bent. De weg is nog lang, maar hij is ook vrij.”

Ik probeer me hun gesprekken voor te stellen. Zou het, behalve over Mohamed, ook weleens over Gerald gaan? Hoe veel zou Ihattaren écht over hem weten?

Europees kampioen met Oranje – ja. Europacup met PSV – zeker. Maar zou Mo ook de nog altijd weergaloze beelden uit 1983 en 1984 kennen, geschoten toen Vaantje net zo oud was als hij nu? “Mo, typ op YouTube maar eens ‘Van straat tot stadion’ in.” Als Mo dat heeft gedaan, een uurtje is gaan zitten voor die film van Rimko Haanstra en Bob Heerkens, dan komt het goed. Denk ik. Dan heeft ie wel weer zin.

Ihattaren werkt met een geboren Utrechter aan zijn wederopstanding bij FC Utrecht, moet Frans van Seumeren handenwrijvend hebben gedacht. Ook hij had lessen kunnen leren uit Van straat tot stadion. FC Utrecht klopte aan. Elinkwijk vond dat het toptalent uit de Sterrenwijk eerst met de lokale profclub moest praten. Nou, mooi niet. Vaantje wist allang waar ie wezen moest.

