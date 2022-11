Iemand die toekijkt en niet ingrijpt, is óók een dader

Het gesprek bij Buitenhof ging, heel logisch, over het enorme dossier Matthijs van Nieuwkerk dat vrijdag door de Volkskrant was geopenbaard. Mariëtte Hamer, na de door Tim Hofman en zijn BOOS-team geopende pandorakist vol seksueel misbruik in The Voice benoemd tot regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag, was de uitgesproken gast met wie Twan Huys hierover in gesprek ging.

Nu ben ik in zijn algemeenheid niet zo positief over hoe er wordt gehandeld en gesproken in publieke zaken die gaan over misbruik of grensoverschrijdend gedrag. En dan maakt het niet uit of het gaat over seks of macht of intimidatie of (psychisch) geweld. Een groot deel van de journalistiek weet niet hoe te reageren, dus reageert ze vaak niet of te laat – of zaken worden erger gemaakt door victimblaming, angst voor de eigen positie, belangen (financieel of politiek) of vriendschappelijke banden met een (vermeende) dader.

Juridisch zijn zaken vaak moeilijk te bewijzen of staat er sowieso niet eens een straf op. Met een beetje pech heb je als slachtoffer een smaad- of lasterzaak aan je broek wanneer je je verhaal ergens doet (Jelle Brandt Corstius), of word je verbannen uit de organisatie waar het misbruik heeft plaatsgevonden omdat je een lastpak bent die zich er niet bij neerlegt dat onbewezen aanrandingen in de volksmond betekenen dat ze niet hebben plaatsgevonden.

Daders zijn vaak mannen en daders hebben vaak een machtspositie. Wie geloven we vaker? Mannen. In een machtspositie. Zo zijn we geprogrammeerd: respect voor de machtige (witte) man. En vrouwen zijn hysterisch.

Maar nu iets voorzichtig positiefs. Mariëtte Hamer lijkt inmiddels niet alleen de ernst van problemen, maar ook terugkerende patronen te herkennen. Nu is daarmee niets opgelost want Mariëtte is niet God en bovendien is ze van de PvdA, maar je moet ergens beginnen.

Andere positieve is dat de tweede persoon aan de Buitenhof-gesprekstafel zijn huiswerk had gedaan. Twan had (zo leek) het rapport Over de grens van de Raad voor Cultuur zo goed gelezen dat hij er letterlijk uit kon citeren. Hij wees Mariëtte op een belangrijke term voor een van de patronen die zíj had herkend: het ‘bystander effect’: het groepsproces waarin meerdere mensen getuige zijn van grensoverschrijdend gedrag en niemand ingrijpt. De impliciete boodschap die hiervan uitgaat (naar een slachtoffer) is dat het kennelijk niet zo erg was, anders had iemand wel ingegrepen.

En dit beste mensen, weet ik helaas uit ervaring, is vaak nog traumatischer dan het gebeurde zelf. Het gevoel dat nobody fucking cares. Dat jouw welzijn er niet toe doet. En dat daders altijd worden beschermd.

Dat ‘bystander effect’, daarin ligt dus de sleutel. Want iedereen is weleens getuige. Dus trek je mond open en grijp in. Doe je dat niet dan ben je net zo goed dader, als de dader zelf.

