Iedereen een gelukkig nieuw filmjaar gewenst!

Gelukkig nieuwjaar! De uitreiking van de Gouden Kalveren aan het slot van het Nederlands Filmfestival markeert traditioneel de overgang van het ene filmjaar in het andere. In mijn allereerste column, precies een jaar geleden, vertelde ik dat ik altijd moeite heb met ‘land van herkomst’ als selectiecriterium voor een filmfestival. Dat vind ik net zo onzinnig als een festival voor linkshandigen of regisseurs met smetvrees. Maar van mijn moeder heb ik geleerd dat je in het leven alles, onzinnig of niet, moet vieren.

De Nederlandse filmwereld is natuurlijk niet te vergelijken met Hollywood. Elke poging om je daaraan te spiegelen is even armzalig en lachwekkend als de kandidaten van de Soundmixshow. Je kunt een afropruik opzetten, een rood leren jasje dragen, je witte handschoenen aantrekken en met je hand in je kruis de moonwalk doen, je bent en wordt geen Michael Jackson. Alleen door ons zelf te blijven staan we sterk.

Sinds vijf jaar bestaat de jury van de Gouden Kalveren voor film uit de ruim driehonderd leden van de Dutch Academy For Film (DAFF). Daarvoor was er elk jaar een andere jury, die de ene keer voor publieksvriendelijkheid ging en dan weer voor intellectueel experiment. Daardoor waren de prijswinnaars in de verschillende edities nauwelijks met elkaar te vergelijken. Het ledenbestand van de DAFF zorgt wat dat betreft voor meer continuïteit.

Geen enkel systeem is natuurlijk perfect, ook dit niet. Zo vraag ik me af of de leden die De Beentjes van Sint Hildegard nomineerden voor beste scenario, wisten dat het om een remake ging van een Tsjechisch script. Dat het prachtige La última primavera van debuterend regisseur Isabel Lamberti niet één nominatie kreeg, vind ik ook behoorlijk onbegrijpelijk.

Vanwege de coronamaatregelen was de uitreiking dit jaar anders dan anders. Geen Soundmix-variant op de Oscaruitreiking, maar een intiem Nederlands feestje: Met alle gasten in een kring en je olijke oom die de bingo doet. Dat kwam de sfeer zichtbaar ten goede. Misschien kunnen onderdelen hiervan behouden blijven als straks de zaal weer gevuld mag zijn.

Nieuw was ook het Kalf voor Kostuumontwerp dat wat mij betreft, en volstrekt niet objectief, volledig terecht gewonnen werd door grand old lady Alette Kraan. Nu nog een prijs voor make-up en visual effects – we moeten immers alles vieren.

Rest mij nog iedereen een heel mooi, creatief en productief nieuw filmjaar toe te wensen.

Laten we er met elkaar iets moois van maken.

Liefs, Norbert.

Reageren? n.terhall@parool.nl