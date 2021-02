Mijn goede vader zei het al: begrip leidt tot aanvaarding.

Iedereen begrijpt dat er in het Vondelpark moet worden gefeest, omdat de huidhonger zo groot is dat er meerdere voor-, hoofd- en nagerechten per persoon verorberd dienen te worden, anders wordt die trek echt kannibalisme. En de cocktail eenzaamheid, zonlicht en geilheid vreet de zelfbeheersing weg.

Rot dus maar op met je maatregelen. Anderhalve meter afstand? Ik heb een erectie van anderhalve meter, Mark Rutte! En de mooiste meisjes, jongens, trans trekken mij begerig naar binnen!

Je kunt laten zien dat óók jongeren sterven, je kunt berekeningen tonen dat ic’s overvol raken en dat de doodskistenmaker zijn werk niet meer aankan – het heeft geen zin.

En waarom heeft het geen zin? Omdat we het begrijpen en dus aanvaarden.

Zelf heb ik er geen bezwaar meer tegen als alles opengegooid zou worden. Ik heb de strijd daartegen verloren. Ga maar lekker naar het restaurant, dans de chachacha op een festival en gooi de zalen open. Ik ben trouwens ook de weg kwijt. Gek word ik van de Beterweters, de Tegendraadsen en de Complotters. Het is een giftige insectenplaag.

Eén ding weet ik zeker: verwacht van niemand enige solidariteit. Een enkeling wil wel voor opa en oma een pak luiers voor de deur zetten en ook af en toe een pot sperziebonen en een halve pleerol, maar de meesten zullen excuses zoeken om het niet te hoeven doen. Zoals ze ook excuses zoeken om te feesten, naar restaurants te gaan en festivals te bezoeken. Intussen is er zo veel onderzoek naar covid gedaan dat er altijd wel een paper, een publicatie in Nature of een proefschrift te vinden is dat bewijst wat jij wil. Daarom heeft verzet ook geen zin.

Van dat waarvan men wil dat het niet bestaat, ontkent men het bestaan.

Dus oudjes, jullie dachten honderd te kunnen worden, vergeet het maar. Jullie worden verraden, zelfs door jullie leeftijdgenoten.

Ga maar vast feesten op het kerkhof.

Het RIVM en zijn tegenstanders gebruiken één woord evenveel: onzin. ‘Onzin,’ de vuurpijl die men constant op de vijand afvuurt.

“Zegt Van Dissel wel eens wat anders dan onzin?”

“Die Engel spreekt alleen maar onzin.”

“De onzin uit de mond van Baudet leek me illegitiem.”

“Zelfs de woorden ‘de’, ‘het’ en ‘een’ zijn bij Rutte onzin.”

De begrafenisondernemer en de kistenmaker houden trouwens van die onzin.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker.

