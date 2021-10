Iedere keer als ik Broekers-Knol zie denk ik: wat doe je jezelf toch aan?

Broekers-Knol, Ankie. Ik weet nooit precies wat ze is, minister of staatssecretaris. Ik zoek het altijd even op. O ja, staatssecretaris.

Elke keer dat ik haar zie denk ik: meisje, wat doe je jezelf toch aan?

Ik mag meisje zeggen, want we zijn min of meer leeftijdgenoten en zij is nog van de oude VVD waar je ‘heren’ met een grijs vest en ‘meisjes’ met een Schotse rok had. Ankie heeft nog dat charmante Wiegelaccent. Ze is vroeger vast stiekem verliefd geweest op Hans, zoals die op zijn beurt in het verleden heimelijk briefjes met liefdespoëzie in de jaszak van (wijlen) Haya van Someren-Downer heeft gestoken. Die generatie heeft dezelfde hete VVD-Opperdoezer in de keel.

Met Ankie heb ik altijd medelijden.

Kan zij haar functie wel aan? Is Justitie en Veiligheid niet veel te ingewikkeld? Of ingewikkeld… dat is misschien onaardig gezegd. Maar is het niet te zwaar voor haar? Mark, help haar nou, denk ik altijd als zij in de Kamer iets verdedigt of uitlegt.

Ik geef toe, ik zou het zelf niet kunnen. En dat meisje Ankie verdedigen en uitleggen niet zo goed kan, is op die leeftijd (74) helemaal niet erg, maar dan moet ze wel worden geholpen. Daarin blijven haar collega’s toch in gebreke.

De kraan met asielzoekers staat op het ogenblik open en Ankie moet dit oplossen. Je merkt aan alles dat ze daar eigenlijk te chic voor is. Ik vermoed dat ze op z’n Jort Kelders denkt: ‘Asielzoekertjes, wat moet ik nou met die arme mensjes?’

Haar hart zit op de juiste plaats: in haar handtas. En daar valt weleens iets uit. Dat maakt haar ook sympathiek. ‘Al die Afghaanse families helpen? Nee, dat kunnen we hier niet aan.’

Daar had ze natuurlijk gelijk in. Maar een dag later lazen we: ‘Broekers-Knol betreurt haar uitspraken over Afghaanse vluchtelingen.’ Ze schreef: ‘Het was mijn bedoeling de dilemma’s te schetsen die verbonden zijn aan de vraagstukken rondom bescherming van mensen in nood en de mogelijkheden voor Nederland om daaraan bij te dragen.’

Nou Ank, die dilemma’s had je goed geschetst hoor. Niets om je voor te schamen. Betreuren was ook niet nodig.

Maar Ankie is loyaal. Loyaliteit is een eigenschap die je in de politiek vooral aantreft bij politici die nog in de Kamer willen komen. En bij Ankie.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.