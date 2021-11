Idfa voor Ruslandliefhebbers

Vorig jaar nog een afgeslankt online festival, maar vanaf woensdag gelukkig weer terug in de Amsterdamse bioscopen: Idfa 2021. Een overvloed aan prachtige documentaires, met hierbij mijn selectie voor de Ruslandliefhebbers:

Nature

Artavazd Pelechian is de speciale gast van dit Idfa. Bij het grote publiek is deze 83-jarige Armeense regisseur nauwelijks bekend, maar voor documentairemakers is hij een legende. Zijn werk draait om de relatie tussen mens en natuur. Idfa toont zijn klassiekers Seasons en Land of the People – bejubeld vanwege de montagetechnieken. En na 27 jaar is Pelechian terug met zijn nieuwste film, die simpelweg Nature heet.

Met vooral van het internet geplukte amateurbeelden van tsunami’s, vulkaanuitbarstingen en andere natuurverschijnselen weeft Pelechian een adembenemende film die ons herinnert aan onze nietigheid in verhouding tot de natuur.

De schatten van de Krim

Toen ik las dat Oeke Hoogendijk (eerder bij Idfa met Het nieuwe Rijksmuseum) een film maakte over de juridische strijd rond de kunstschatten uit de Krim, die al sinds 2014 staan opgeslagen in de kelders van het Allard Pierson Museum, vroeg ik me af dat niet saai zou zijn. Het verhaal is bekend. Musea uit de Krim stuurden hun mooiste kunstschatten naar Amsterdam, kort voordat Rusland de Krim annexeerde. Sindsdien zijn de Krimschatten onderwerp van een geopolitiek gevecht tussen Moskou en Kiev dat wordt uitgevochten door Amsterdamse advocaten in de Amsterdamse rechtbank.

Oeke Hoogendijk maakte er een ware thriller van die ik ademloos uitkeek. Als kijker beweegt je sympathie heen en weer tussen de museumdirectrice in de Krim die plotsklaps haar belangrijkste collectie kwijtraakte en de Oekraïense autoriteiten die een hele regio kwijt zijn. Daartussen door zien we de intriges en ego’s van de Nederlandse advocaten.

The Case

De Russische advocate Maria Eismont zet zich in voor Russische activisten die tijdens demonstraties voor oppositieleider Alexei Navalny bij bosjes worden gearresteerd. Een van hen is Konstantin Kotov, een jonge activist die maar liefst vier jaar cel krijgt.

Advocate Eismont doet er alles aan om de onschuld van Kotov te bewijzen. Het feit dat hij vier keer voor hetzelfde misdrijf wordt aangeklaagd, lijkt haar voldoende munitie te geven, maar alle moeite is tevergeefs… tot Poetin zich ineens met de zaak bemoeit.

Een mooie documentaire van de Russische regisseur Nina Guseva.

F@ck this Job

Natasha Sindeeva en haar rijke zakenman Alexander zijn graag gezien figuren in de Moskouse society. Met het geld van haar man besluit Sindeeva een tv-kanaal op te zetten over cultuur en lifestyle. Ze noemt het ‘optimistische tv’. Maar de tijden onder Poetin blijken allerminst optimistisch, en gaandeweg wordt Sindeeva gedwongen keuzes te maken. Kunstenaars en journalisten spreken zich uit – eerst tot irritatie en dan woede van het Kremlin. We zien Sindeeva meeveranderen in een voorvechtster van het vrije woord. Het gevolg: politie-invallen, intrekking van de zendvergunning en de ‘foreign agent’-status. Maar via internet zet Sindeeva de strijd voort.

Op zaterdag 20 November (De Balie, 20.30) ga ik na afloop van F@ck this Job in gesprek met Natasha Sindeeva en regisseur Vera Krichevskaya.

Voor meer informatie: kijk op idfa.nl

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.