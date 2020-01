Idee: een bindende Nederlandse boycot van Qatar

Ajax en PSV hebben weer een flinke portie symboolpolitiek voor de kiezen gekregen. De Amsterdamse directeur Edwin van der Sar en zijn collega Toon Gerbrands gingen daar nogal onhandig mee om. Hun uitspraken werkten in de hand dat her en der zelfs geconcludeerd werd dat sport en politiek blijkbaar niets met elkaar te maken hebben. Een stelling die uit de prehistorie stamt.

Ze zijn anno 2020 onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus beseffen ook Ajax en PSV dat Qatar miljarden dollars investeert om juist via de sport de bedenkelijke reputatie bij te stellen. Een imago dat onder meer werd aangetast door de wijze waarop het WK 2022 binnen werd gehaald.

Meteen nadat Qatar op 2 december 2010 het evenement toegewezen had gekregen, klonken geluiden over omkoping van stemgerechtigde Fifa-leden. De keiharde bewijzen kwamen op 3 december 2015 met de arrestatie van diverse bestuurders. Inmiddels heeft de wereldvoetbalfederatie vijf jaar de tijd gehad om de toewijzing van het WK 2022 ongeldig te verklaren, wat niet is gebeurd.

Bovenstaande is relevant voor de discussie rond Ajax en PSV. De symboolpolitiek druipt ervan af en als ‘sport’ moet je dan op je hoede zijn. Zeker voor iemand als Minky Worden van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Het tv-programma Nieuwsuur interviewde haar maandagavond. Toen werd pijnlijk duidelijk hoe gemakkelijk er soms over de rug van de sport wordt gescoord. Worden: “Fifa heeft een mensenrechtenbeleid en staat achter de VN-richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten. De sponsors en Fifa zelf omarmen dus mensenrechten. Het zou absurd zijn als deze clubs (Ajax en PSV) mensenrechten verwerpen, terwijl het voetbal ze ten volle omarmt.”

Het kopstuk van Human Rights Watch zei het echt. Nota bene Fifa, die het WK in Qatar mogelijk heeft gemaakt en na alle onthullingen de andere kant blijft opkijken, dient als goede voorbeeld richting Ajax en PSV. Nota bene een maand nadat Fifa in Qatar het WK voor clubs heeft georganiseerd! Ook wist Worden blijkbaar niet dat Qatar Airways één van de zeven hoofdsponsors van Fifa is.

Toch stemt de discussie tot nadenken. Het maakt duidelijk dat het tijd wordt dat de overheid eindelijk met richtlijnen komt waar de sport zich aan vast kan houden. Daarbij kan aan de volgende varianten worden gedacht.

•Is er, zoals met Qatar, geen nationaal standpunt, dan is de sport vrij om wat dan ook te beslissen.

•‘Den Haag’ voert een soort negatief reisadvies in. Een gele kaart voor een land, waarbij de sport aan het denken wordt gezet en zelf het risico mag inschatten.

•Een algehele boycot. Niet alleen bindend voor de sport, ook voor het bedrijfsleven, entertainment etc. Alles wordt over één kam geschoren.

Symboolpolitiek wordt dan getransformeerd in duidelijke politieke standpunten. Zo is sport niet langer speelbal, maar onderdeel van beleid.

