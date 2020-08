Hulde Halsema, dat u de politieke partijen even buitenspel hebt gezet

Ik kan wel elke dag lopen kakken op Trump, maar ik zou, als ik een politicus was, ook een soort Trump zijn. “Hebben we hier in Amsterdam nog last van covid? TOTALE LOCKDOWN VANAF HEDEN!”

“Willen de studenten niet luisteren en houden ze toch feesten? HIERBIJ VERBIED IK ELK FEEST!”

“Komen mensen in cafés toch nog te dichtbij? ELK CAFÉ TOT NADER ORDER GESLOTEN!”

Ik kan zo wel een tijdje doorgaan.

Hoofdcommissaris Holman zou door de stad struinen als een bloeddorstige generaal. Wie ook maar iets verkeerd doet, zou ik onmiddellijk een boete geven van 2000 euro. Meteen betalen. Kan je niet betalen? Dan gaat er een agent mee naar je huis en haalt spullen weg of maakt ze onbruikbaar. Je tv, je computer, je bank etc. etc.

MOET JE EENS KIJKEN HOE SNEL HET DAN IS AFGELOPEN!

Ja, ik weet heus wel dat dit gelul is, lezers, en dat ik ook in werkelijkheid nooit zo zou reageren, maar naarmate dat virus maar gezellig rond blijft dwalen, krijg ik de kleinburgerlijke behoefte aan het uitdelen van dictatoriale zweepslagen.

Ik begrijp dat Amsterdam en Rotterdam er in feite ook zo over denken.

Goedbeschouwd is het natuurlijk belachelijk dat Halsema en Aboutaleb zware maat­regelen afkondigen die niet door de gemeenteraad getoetst zijn. En een noodwet is er ook niet eens.

In feite lappen ze de democratie aan hun laars, al gaat het maar om mondkapjesplicht en alcoholverboden in bepaalde straten en buurten.

Gek genoeg blijken we een groot vertrouwen te hebben in Halsema en Aboutaleb.

Terecht?

Waren zulke maatregelen in een ander land genomen – bijvoorbeeld China, Polen, Hongarije – dan zouden we onze schouders hebben opgehaald en hebben gezegd: “Ach, wat stelt de democratie daar ook voor?”

Maar wij stoppen onze democratie ook maar even in een vuilniszak.

Eerlijk is eerlijk: ik ben daar blij mee.

Dus: hulde burgemeester Halsema, dat u de politieke partijen even buitenspel hebt gezet. Als leerling-potentaat zeg ik: dit smaakt naar meer.

Ik heb trouwens altijd geleerd dat democratie er juist is om crises goed te kunnen be­heren; men neemt maatregelen die door de meerderheid worden gesteund. Maar crisis en een democratie geven een crisis in de democratie. Blijkbaar.

Achter mijn mondkapje snuif ik dus een beetje dictatuur op in de stad. De geur van onderdrukking. Nog even en ik ga de Amsterdamse noodverordeningen als mondkapje gebruiken.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.