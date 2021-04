Hulde aan de Latijnse broederschap van Ajax

Als één moment, als een soort ‘gifje’, het verhaal van Ajax’ seizoen vertelt, is het het opstootje in de 88ste minuut van het bekerduel tegen PSV, op 10 februari, nadat Donyell Malen zich geërgerd over Tagliafico heeft gebogen. Dan gebeurt het. Malen krijgt met de Hermanos Latinos van Ajax te maken. ‘Licha’ Martínez zet zijn grimmigste grimas op en plant zijn voorhoofd grommend tegen dat van Malen, die ook Edson Álvarez met ontblote tanden in beeld ziet verschijnen.

Don’t fuck with us. Ajax was sámen; Malen was alleen.

Minder exceptioneel dan de lichting van 2019? Zeker. Een ‘tussenjaar’ omdat (na Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt) ook Van de Beek en Ziyech vertrokken? Kan best wezen. Wat restte, was een Ajax dat beter voetbalde dan zestien of zeventien van de teams die de club sinds 2000 in het veld bracht, maar bovenal onverzettelijk was. Het grote verschil met vorig seizoen zat hem in de wedstrijden waarin het níet liep.

Het was het seizoen van Davy Klaassen, de verloren zoon die zo vaak beslissend was. Van Dusan Tadic, misschien wel de beste Europese voetballer die niet in een topcompetitie speelt.

Maar het verhaal van dit memorabele seizoen is toch het verhaal van het Latijnse broederschap, in het bijzonder Martínez en Álvarez, die aanvankelijk voor zichzélf moesten vechten (want ze speelden niet), maar dat in de beslissende maanden als basiskrachten voor Ajax mochten doen. Steeds overtuigender, ook aan de bal. Tegen AZ gaf Martínez weer loepzuivere passes, altijd voorwaarts, als incisies over het middenveld, zo goed dat je Daley Blind even vergat. Álvarez voorkwam, na zijn belangrijke doelpunt tegen Utrecht, twee AZ-goals in de doelmond die elke Nederlander zou hebben toegestaan.

Een winnend elftal heeft een Cruijff en een Keizer nodig, maar ook een Neeskens en een Suurbier. No nos jodas. Vete a la mierda. Daar zat eigenlijk maar weinig Spaans bij, dit seizoen.

