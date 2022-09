Op de foto staan zes brandweermannen.

En mijn vader.

In het trapgat. Ze moesten hem van boven halen, waar hij in zijn bed verrekte van de pijn.

En daar lag hij, in de huiskamer, in een door de wijkverpleging gebracht ziekenhuisbed. Hij begroette mij en mijn dochters. Hij zag er slecht uit. Hol gezicht.

Ach, mijn broze vader.

Ik had mijn moeder aan de lijn, een dag eerder. Zij appte de foto.

“Het gaat helemaal niet goed met je vader. Nu heeft hij weer een nierbekkenontsteking. Hij wil graag beneden liggen, maar de brandweer wil hem niet naar beneden dragen.”

“Huh?” zei ik, “moet je dan eerst het huis in de fik steken?”

“Dat mogen ze blijkbaar niet, als er geen brand is. Maar toen heb ik de dokter gebeld en ben even fel geweest, want ik laat je vader niet boven liggen, en ik kan zelf die trap niet meer tien keer per dag op met mijn knieën. Hij heeft er werk van gemaakt. Met zo’n grote brandweerauto kwamen ze. Heel spectaculair.”

Ik stond bij mijn vader. “Wat is er nou toch weer allemaal aan de hand?”

“Ik heb zin in haring,” zei hij. “Zoute, geen zure.”

Mijn moeder vroeg of we koffie wilden.

“Ik zet wel,” zei Oudste Dochter.

“Krijg ik geen koffie?” hoorden we achter ons.

“Dat is een goed teken,” zei mijn moeder. “Want hij drinkt al dagen geen koffie meer.”

In de keuken hoorden we gestommel.

“Dat is de verpleegster die je vader komt wassen. Wij gaan wel even in de keuken zitten, kom.”

In de keuken dronken we koffie. Mijn moeder vertelde over de stoere bandweermannen.

“Heb je met ze zitten sjansen?” vroeg Jongste Dochter.

Mijn moeder lachte.

“Af en toe hallucineert hij,” zei ze. “Gisteren zei hij ineens: ‘Foei, foei, foei, je hebt me bedonderd.’ Maar ik heb nooit naar een andere vent omgekeken.”

Oudste Dochter streek heel lief over het gezicht van mijn moeder.

“Zijn er geen koekjes?” vroeg Jongste Dochter.

“Ik heb alle koekjes en soesjes aan de brandweermannen meegegeven,” zei mijn moeder. “Ze waren zo aardig en hebben zo goed geholpen.”

“Gaat hij dood?” vroeg ik toen ik haar aan de lijn had.

“De dokter zei wel dat ik mijn kinderen moest inlichten,” zei mijn moeder. “Hij is een man van de dag. Het kan de ene dag goed gaan, maar de andere dag ook afgelopen zijn. Dus als je wilt komen…”

De verpleegster was klaar, en we zaten weer in de huiskamer.

Jongste Dochter vroeg hoe het met hem ging.

“Ik heb je moeder ten dans gevraagd, maar ze wilde niet,” zei mijn vader.

Mijn moeder maakte met haar vinger draaiende bewegingen naast haar hoofd.

Ik keek naar mijn vader. Af en toe dommelde hij weg, de mond een beetje open. Een naar gezicht, ik bleef telkens kijken of hij wel bleef ademen.

Ik ging met de meiden boodschappen voor mijn moeder doen.

Toen we terugkwamen gaven we mijn vader een haring. Een zoute. Hij genoot zichtbaar van de stukjes vis die hij met gesloten ogen op at.

Daarna was hij heel erg moe, en we besloten weer naar Amsterdam te rijden.

We namen afscheid. Ik durfde mijn vader geen kus te geven. Omdat ik dat nooit heb gedaan, en het nu te veel op een kiss of death zou lijken. Ik raakte even zijn hand aan.

“Wel blijven leven, hè!” zei ik.

“Ik heb het niet meer in eigen hand,” zei hij.

“Jammer dat die brandweerauto niet met loeiende sirene kwam aangereden,” zei mijn moeder.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

