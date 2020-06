Hou vol, volhard, hou vast, volbreng

Het kan niet snel genoeg komen. En dan komt het alsnog vierhonderd jaar te laat. En dan kan het niet grondig en structureel genoeg gebeuren.

Te beginnen met onze overheid, die na alles wat er gebeurt in de wereld en na al het dodelijke politiegeweld in de VS en in Nederland er uitgerekend nu voor kiest om extra bescherming te bieden aan agenten in plaats van aan burgers.

Het is niet de rol van het rijk om extra steun te geven aan de enige groep in onze samen­leving met een geweldsmono­polie. Na de politie komen de politiek, Belastingdienst, huizenmarkt, zorg, onderwijs en media.

Zet je voelsprieten aan en signaleer. Overal, online én offline, wordt er bijna over niets anders meer gesproken dan over het ene onderwerp dat voorheen taboe was in Nederland.

De afgelopen week werd ook regelmatig door mensen geroepen om dit geen ‘moment’ te laten zijn maar een ‘movement’. Dus geen hype, maar structureel gespreksonderwerp en uiteindelijk verandering. Want genoeg is genoeg.

En dus werd een tweede antiracismerevolutie gehouden gisteren, dit keer in Zuidoost. Vanwege de flinke belangstelling werd die verplaatst van het Anton de Komplein naar het Nelson Mandelapark. Ik hou van Noord, maar twee nabijgelegen publieke plekken die vernoemd zijn naar zulke strijders… zo ver zijn wij nog niet.

De organisatie heeft dagen van tevoren plekken gemarkeerd op het grasveld om de 1,5 metermaatregel te kunnen hand­haven. Net als in de aanloop naar de Dam werd ook hier op het hart gedrukt die maatregelen na te leven. Bovendien werden door verschillende mensen mondkapjes en handgel uitgedeeld.

Iedereen was hierop afgekomen met de ideologie weer geschiedenis te schrijven op een vreedzame manier, voor een doel dat hoger is dan jouw ego of mijn ego. In het volste besef dat er een extreem vergrootglas op zou liggen, maar als zure mensen steeds harder moeten roepen om nog wat respons krijgen op hun negatieve framing van deze vreedzame en historische manifestaties, is de verandering écht ingezet.

Deze helaas nog altijd schadelijke en machtige mensen zijn zuur omdat ze weten dat ze een bedreigde soort zijn. Met hun trollenacties slaken deze dino’s nog één keer een wanhoopskreet naar de naderende komeet. Terwijl die allang is ingeslagen.

Strijders, hou vol. Volhard. Hou vast. Volbreng. Iemand zei: “Wij hebben de deur op een kier gezet zodat de volgende generatie die niet hoeft in te trappen.” Ik stem knikkend in. En schilder verder aan het Black Lives Matter-tapijt van Verdedig Noord en United Painting, dat een dag later door alle media gebruikt zou worden als ‘hoofdbeeld’ van de demonstratie.

10 juni is vanaf nu officiële Anton de Komdag en wordt jaarlijks gevierd in het Nelson Mandelapark.

Verandering is aanstaande.

Rapper en schrijver Massih Hutak (28) schrijft columns voor Het Parool.

