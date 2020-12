Beeld ANP

“De zorg wordt weer afgeschaald.” Een koude, kille zin. Er spreekt niet zoveel uit, als het je niet persoonlijk raakt. Maar voor iedereen die het wél persoonlijk raakt, zet het de wereld op zijn kop.

Neem Susan, een jonge vrouw van 39. Begin dit jaar gezond, energiek, ondernemend. Moeder van twee kindjes van 2 en 4 jaar. Vrouw. Dochter. Zus. Vriendin. Collega. Eind juni krijgt ze tijdens het spelen met haar zoontje een TIA en wordt ze met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar gaat het mis.

Door – bleek later – een genetische afwijking heeft ze verschillende levensbedreigende problemen aan haar hart. Hartritmestoornissen, lekkende hartklep. Na vier weken mag ze het ziekenhuis verlaten, met een pacemaker. Én een afspraak voor een openhartoperatie in december. Om de ‘lekkende’ hartklep te repareren en de ritmestoornissen op te heffen.

En dan wordt het half december, en wordt de zorg afgeschaald. En is er, sinds begin deze week, nog maar één bed. Één ic-bed voor hartpatiënten per dag! Het betekent dat de geplande hartoperatie van Susan niet door kan gaan, omdat ze nu niet urgent genoeg is. Omdat er namelijk altijd mensen binnengebracht kunnen worden met een hartinfarct. Omdat de belasting in het ziekenhuis al zo hoog is en de ‘covidpiek’ pas in januari wordt verwacht.

Haar cardioloog zegt ondertussen dat de druk op haar hart toeneemt, en het nog maar een paar weken goed kan blijven gaan. Ze krijgt extra medicijnen om hartfalen te voorkomen, en hoort dat ze rustig moet blijven en stress moet vermijden. Iets dat juist nu moeilijk gaat.

Wil je daar alsjeblieft aan denken, ook tijdens de jaarwisseling? Aan Susan, en alle andere mensen die nu niet in dat bed mogen liggen? Die wachten op een operatie. Die geen corona hebben, maar wel héel ziek zijn. Hou je aan de maatregelen. Het maakt écht uit wat je doet.

Kitty Geertman, Tuil