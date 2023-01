Hopelijk wordt 2023 het jaar van de concrete acties in Noord

Hoezeer we in Amsterdam-Noord ook strijdbaar zijn als hoeders van de lokale democratie, als bewakers van de tegenmacht en als aanjagers van een veranderende bestuurscultuur, in het nieuwe jaar willen we eindelijk actie zien. Aanpak Noord staat in het Coalitieakkoord, top. Participatie moet meer ingericht worden naar de behoeften van bewoners om te komen tot plannen en projecten die door de mensen zijn bedacht en gedragen, fijn. Met inzage en inspraak in plannen en begrotingen, mooi.

Zo logisch als dit klinkt, zo verre van vanzelfsprekend is het in de praktijk.

En toch, ik blijf benadrukken dat het echt in het Coalitieakkoord staat, waar behoorlijk veel geld mee gemoeid gaat:

Het college wil dienstbaar zijn aan de leefwereld van bewoners en ondernemers.

Dit leidt tot het beste resultaat en draagt bij aan herstel van vertrouwen tussen burger en overheid.

De invulling en uitvoering van deze plannen ligt primair in handen van bewoners, lokale ondernemers en betrokken maatschappelijke organisaties.

Dit werd op 25 mei 2022 gepubliceerd. Waarom gebeurt er vervolgens zo weinig? Waar blijven de concrete acties waaruit blijkt dat het college zich dienstbaar opstelt ten opzichte van bewoners en ondernemers? Waar blijven de ambtelijke daden die bewijzen dat er actief wordt gewerkt door de gemeente aan herstel van de vertrouwensbreuk tussen burger en overheid? Welke voorbeelden zijn er sindsdien geweest van projecten en plannen waar de invulling en uitvoering primair lag in handen van bewoners, lokale ondernemers en betrokken maatschappelijke initiatieven? Hoe heeft de gemeente in woord en daad lokale partijen helpen groeien en professionaliseren om de verantwoordelijkheid – waar we zelf naar hunkeren – te dragen?

Waar zijn we zo bang voor?

In de praktijk worden in onze wijken lokale partijen alleen maar meer gemarginaliseerd door gevestigde partijen, zie De Rietwijker.

Volgens mij is het grootste probleem dat er vanuit de gemeente mooie en waardevolle ambities geformuleerd zijn, maar dat vervolgens niemand weet hoe je zoiets doet. Hoe stel je je als ambtenaar nou dienstbaar op tegenover bewoners? Hoe geef je als overheid de regie uit handen om tegenmacht en lokale democratie te versterken? Hoe bescherm je de rechten van burgers tegenover corporaties, ontwikkelaars en andere gevestigde partijen in plaats van andersom? Hoe ontleer je top-downdenken en leer je bottom-uphandelen als je werk en positie gestoeld zijn op een verticale hië­rar­chie waarbij persoonlijk gewin niet gedijt bij het uitdagen van de status quo?

Ik snap dat er op deze vragen geen directe en hapklare antwoorden zijn, daarvoor zijn ze – terecht, gezien de ernst van de zaak – veel te complex. Maar niks doen en de bestaande machtsverhouding de broodnodige verandering laten frustreren is in feite ook een actie. Eén die haaks staat op de stedelijke opgave, helaas. Kortom: doe je werk correct.

Rapper en schrijver Massih Hutak (1992) schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al zijn columns hier terug.