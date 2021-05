Hoop. Daar is het ­zevende deel van De zeven zussen

Ze kwam, druipend van de regen, de Nieuwe Boekhandel binnen gerend. Twee voor vijf zondagmiddag, ik draaide een dagje mee, we zouden bijna sluiten. Of we De zeven zussen deel vier hadden. Deel vier, Parel. Check. Deel vijf ook, trouwens, Maan. Die gelijk ook maar mee? Nee, deel vier moest het zijn. En weg was ze weer.

Ik heb nog altijd spijt dat ik niet naar het waarom heb gevraagd van deze gehaaste aanschaf, dwars door het noodweer. Moest ze naar een verjaardag en was deel vier cadeau gevraagd? Vergeten het te kopen, moest het nu op stel en sprong? Was ze die dag lekker binnen op de bank gebleven met deel drie (Schaduw) en had ze dat net voor winkelsluiting uit? En vooruit, het kon nog net?

Boekhandelgeluk, signaleerde ik de afgelopen week. Hoop. Zoals eigenaar Eric Herni van The Read Shop in Almere-Haven het in zijn blog ­verwoordde: ‘Uitgeverij Xander heeft voor alle boekverkopers het ultieme steunpakket bedacht. In de week van Moederdag. Het ­zevende deel van De zeven zussen.’

Massaal werd erop ingetekend, er waren boekhandels die om 7.07 de deuren openden. Het deed me denken aan de nacht dat ik als kunstverslaggever om twaalf uur ’s nachts de start van de verkoop van de nieuwe Harry Potter moest verslaan in The American Book Center, geen idee meer welk deel maar de winkel was afgeladen. Veel fans verkleed en zwaaiend met toverstokjes – zo gek is het dan weer niet met Lucinda Riley’s vanaf het eerste deel in 2017 alle verkooprecords verbrekende reeks. Maar nu zal dan ein-de-lijk de zevende zus worden ontraadseld.

Na Maia, Ally (Alcyone), Star (Asterope), CeCe (Celaeno),Tiggy (Taygete) en Elektra is nu de beurt aan de mysterieuze Merope, laatste van de vanuit de hele wereld geadopteerde dochters van zakenman ‘Pa Salt,’ vernoemd naar de Pleiaden, de zeven nimfen uit de Griekse mythologie én de naam van het Zevengesternte. Na zijn overlijden zwermen zij uit vanuit het landgoed Atlantis aan het meer van Genève, op zoek naar hun geboortecoördinaten en de nog ontbrekende zus. Er is een smaragden ring, er wordt gereisd naar Nieuw-Zeeland om haar te identificeren. Maar de crux ligt in het Ierse West Cork, waar Riley zelf vandaan komt en wat gezien de pandemie ook goed uitkwam.

Nog meer boekhandelgeluk: De zevende zus had het slot zullen zijn, maar er is een achtste deel in de maak omdat Riley met 693 pagina’s ‘simpelweg ruimte tekort kwam om het ‘geheime verhaal’ goed te kunnen vertellen’. Boekhandelaar Herni heeft de boeken zelf niet gelezen, beschouwt zich niet als de doelgroep. Maar, schrijft hij, dankzij deze ‘schutsvrouw van de boekhandel’ gaat hij het misschien toch redden.

