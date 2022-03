Honderd jaar Noord, gaat het zien in onze tentoonstelling

Amsterdam-Noord bestaat honderd jaar. Om dat te vieren hebben we met Verdedig Noord, Productiehuis Noord en verschillende Noorderlingen de tentoonstelling Welkom in de Noordside gemaakt, die nu te zien is in de Rietwijker en in een grotere versie in de Hermitage. Ik licht hierbij even een aantal van de werken uit.

Te beginnen met de tien videoportretten van tien Noorderlingen, uit elk decennium eentje, genaamd: ‘Noord Houdt Het 100!’ Oftewel: Noord houdt het echt. In de video’s spreken Aurora, Fatima, Ben, Helmud, Fallery, Bert, Lil’ CB, Ümit, Jayro en Rita hun verjaardagswens uit voor Noord. Die varieert van een gratis kinderfestival, open buurthuizen, meer sociale huurwoningen, bescherming van het groen tot standbeelden voor bewoners, harmonie tussen de verschillende bevolkingsgroepen en sport en beweging als bindmiddel tussen nieuwe en oude bewoners.

Daarnaast kun je de Sociale Weefsel Kaart van Noord zien, onderzocht en vormgegeven door Isa van Bossé en Rafaella Wang. Een plattegrond van ons stadsdeel waarop niet de straten en de stenen maar de mensen en de solidariteitsnetwerken centraal staan. Personen en plekken die zorg, hulp en spullen organiseren voor mensen die dat nodig hebben, op een informele en laagdrempelige manier. De kaart is nooit af, we vragen dan ook aan bezoekers om plekken en personen toe te voegen die er nog niet op staan.

Vervolgens kom je bij de fotoreeks ‘Gebouwen achter de Vrouwen’ van Laura van Roemburg. Zes voordeuren waar je zomaar aan voorbij zou lopen, tenzij je weet dat daarachter Linda, Iman, Sherida, Risma, Edna, Esmeralda, Sonja en anderen hard aan het werk zijn voor de meest kwetsbaren.

De kunstwerken die werden gemaakt door de Theaterstraat en kinderen uit de Banne, genaamd ‘Kinderen aan de macht’, zijn er ook te zien. Zelfportretten, futuristische architectuur en utopische maquettes van de ideale buurt, ontworpen vanuit het perspectief van de jongste Noorderlingen. Ze zijn afkomstig uit de woonwijken en van de basisscholen rondom de Rietwijker en het Parlevinkerplein, ook wel het hart van de Banne.

Meteen naast de Kinder Kunstwerken hangen pakken van multitalent Lucas Huikeshoven, genaamd ‘Verenigd Noord’. Het resultaat van een kledingmaakworkshop met jongeren vanuit heel Amsterdam-Noord. Ze maakten hun eigen versies van het pak, met prints van verschillende plekken uit Noord, door er zelf foto’s aan toe te voegen en de basis te veranderen. En op die manier hun wijken, buurten en pleinen letterlijk uit te dragen.

Eind maart en eind april zullen verschillende muzikanten uit Noord in het verlengde van deze tentoonstelling optredens geven in het Muziekgebouw aan ’t IJ en op hun eigen manier het stadsdeel bezingen. Al deze kunstenaars, bewoners en organisaties vertellen samen een verhaal over de solidaire stad. En bouwen gezamenlijk aan een liefdevol en duurzaam alternatief voor de herontwikkeling van Noord.

Doet u mee?

Rapper en schrijver Massih Hutak (1992) schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al zijn columns hier terug.