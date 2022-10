Homoacceptatie? Veel moslims hebben er gewoon enorme moeite mee

Orkun Kökçü, De Turks-islamitische aanvoerder van Feyenoord wilde vorig weekend geen aanvoerdersband met een ‘One love’-tekst en regenboogvlag omdoen. ‘Vanwege mijn religie voel ik me daar oncomfortabel bij’, was zijn verklaring. De eredivisie stond namelijk in het teken van de coming-out day en alle aanvoerders droegen die dag zo’n band als steunbetuiging. Is het een ramp dat hij deze weigerde? Ja en nee.

Toevallig las ik een dag na dit nieuws dat moskeebestuurders niet waren ingegaan op het verzoek van Femke Halsema om een steunverklaring te ondertekenen waarin acceptatie wordt uitgesproken voor de lhbtq-gemeenschap. Sterker nog: de moskeeën voelden zich hierdoor gestigmatiseerd.

En zo ken ik de orthodoxe moslimgemeenschap weer: als je in het nauw wordt gedreven, altijd roepen dat je wordt gestigmatiseerd, terwijl je net zo hard stigmatiseert en uitsluit. En als je wordt geconfronteerd met die hypocrisie: gewoon ontkennen. Áltijd ontkennen en sociaal wenselijke antwoorden geven, zoals ‘maar wij hebben niks tegen homo’s’. Na een halfslachtige ‘respect’-verklaring volgt meestal een mits of een maar, zoals ‘maar het wordt wel opgedrongen’ of ‘ik hoef er zelf niet mee te maken te krijgen’. Alsof we ze bijna dankbaar moeten zijn dat ze niet aan potenrammen doen of daartoe oproepen, wat het minste is wat je kunt doen. Respect en acceptatie beginnen bij gelijkwaardigheid.

De realiteit is dat velen uit de islamitische gemeenschap gewoon enorme moeite hebben met dit onderwerp. Dit is algemeen bekend en wordt verder ondersteund door de hoeveelheid berichten die ik heb gekregen van islamitische homo’s, het programma Poldermocro’s op de NPO, waarin homofobe (en misogyne) uitspraken de revue passeren, het feit dat ex-politicus Tofik Dibi pas op z’n 34ste uit de kast durfde te komen, het feit dat regenboogvlaggen in Amsterdam doelwit waren van brandstichting en vuurwerkbommen, het feit dat gaybar Prik onlangs is beschoten met een gelblaster, tezamen met het roepen van het stijlvolle woord ‘kankerhomo’s’, waarbij een bezoeker is geraakt in zijn oog en we nog niet weten of het ooit nog goedkomt met zijn zicht, het feit dat de eigenaar van de bar in deze krant verklaarde Amsterdam een homo-onvriendelijke stad te vinden, en niet te vergeten het onderzoeksrapport dat Rutger Groot Wassink ooit hoopte te verstoppen voor ons, waarin staat dat vrijwel alle antihomogeweld uit islamitische hoek komt.

Dus: is het een ramp dat Kökçü die band niet draagt? Ik lig niet wakker van een voetballer meer of minder die een steunverklaring weigert, maar ik zie wel een patroon. En het zou daarom juist zo mooi zijn als hij het niet had geweigerd.

En dat is vooral te betreuren voor de homo’s die mij berichten sturen.

Lale Gül schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? l.gul@parool.nl