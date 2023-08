Holocaust - de musical?

Wie na 12,5 jaar eindelijk verlost dacht te zijn van Soldaat van Oranje komt bedrogen uit.

Al talloze keren werd het publiek gewaarschuwd: ‘Nu stopt de musical écht. Koop snel uw kaarten.’ Vooralsnog is de voorstelling gewoon verlengd tot november. En dat zal daarna vast wéér gebeuren. Hoewel… Soldaat van Oranje krijgt binnenkort serieuze concurrentie.

Niemand minder dan Gert Verhulst (u weet wel, het brein achter Samson en Gert, K3, Kabouter Plop en de realityserie De Verhulstjes) bedacht namelijk een plan voor een gloednieuwe show over de Tweede Wereldoorlog: 40-45 de musical. De voorstelling was reeds een groot succes bij onze zuiderburen: 800.000 bezoekers kwamen erop af – vrij indrukwekkend als je bedenkt dat Vlaanderen 7 miljoen inwoners telt.

In Nederland moeten we nog een jaartje wachten, want speciaal voor 40-45 wordt een nieuw theater gebouwd. En wel in het pittoreske Barneveld. De musical is namelijk méér dan een liedjesfestijn. Volgens Geeeeertje (sorry, ik denk nog steeds aan Samson als ik zijn naam hoor) belooft het een waar ‘spektakel’ te worden. In een hal van 70 bij 70 meter worden acht draaiende tribunes geplaatst die uitkijken op gigantische led-schermen. Ook zal er een brandend vliegtuig over het publiek vliegen en rijdt een echte ‘goederentrein’ het podium op. Om de ervaring ‘intiemer’ te maken, krijgt iedere bezoeker een individuele koptelefoon.

De voorstelling gaat over keuzes maken. Het verhaal draait dan ook om twee broers uit Rotterdam– gespeeld door sterren uit Goede tijden, slechte tijden. Tijdens de oorlog sluit één van hen zich aan bij het verzet, terwijl de ander collaboreert met de nazi’s. Op zich een mooi thema. Volgens mij is het altijd belangrijk om je af te vragen wat je zélf zou doen in zo’n extreme situatie. Bovendien juich ik (vrijwel) iedere vorm van aandacht voor de Tweede Wereldoorlog toe. Zeker nu er steeds minder ooggetuigen zijn én er momenteel weer een oorlog plaatsvindt op ons continent.

Toch zit deze vorm me niet lekker. Jaren geleden moest ik al wennen aan de Tweede Wereldoorlog als musicalonderwerp, maar een spektakel gaat toch echt weer een stap verder. Bovendien zei Gert vorige week in deze krant iets wat me tegen de borst stuitte: “Ik begrijp werkelijk niet waarom over deze thematiek alleen in donkere, sombere termen gesproken mag worden.” Nou Gertje – ik moest kloppen want de bel doet het niet –, wat denk je zelf?

40-45 de musical roept bij mij de vraag op waarom alles tegenwoordig tot een spektakel moet worden gemaakt; zelfs de Tweede Wereldoorlog. Waarom hebben we led-schermen, draaiende tribunes en koptelefoons nodig om ons in deze geschiedenis te verplaatsen? En waar ligt de grens als alles steeds grootser, meeslepender en dramatischer wordt? Krijgen we hierna dan soms Holocaust - de musical, inclusief een gaskamer op ware grootte met ‘authentieke’ krassen op de muren?

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl