Hoewel ik een slecht psycholoog ben, twijfel ik aan de slechte intenties van iemand als Sywert

In 2012 leerde ik Sywert van Lienden kennen. Hij deed mee aan ons radioprogramma Obalive. Sywert was jong, enthousiast, aardig en slim en je moest wel stekeblind zijn om in hem geen politiek talent te zien. Wij – de redactie en ik – vonden hem ‘kwetsbaar.’ Dat kwam ook door zijn bijna doorzichtige verschijning.

In al die jaren heeft Sywert mij nooit teleurgesteld. Ik mocht hem graag en ik zag hem politiek groeien. Ik snapte dat hij samen met Pieter Omtzigt aan het partijprogramma van het CDA ging werken; twee betrokken jongens die iets anders wilden.

Gisteren werd Sywert, omdat hij negen miljoen euro aan mondkapjes verdiend zou hebben terwijl hij zei dat hij het ‘om niet’ zou doen, eerst neergeslagen, toen fijngehakt, aan een satéspies geregen en boven het vuur geroosterd. Sommige barbecuemasters deden dat briljant, de meesten sloegen met de botte bijl en vaak mis.

Hij was gisteren de meest gehate man in Nederland.

Mij deed het… Verdriet is zo’n sterk woord, maar ik werd er wel droevig van. Had hij de hoon verdiend? Misschien tegen beter weten in hoop ik nog steeds van niet. Het lukt mij domweg niet hem in het openbaar af te fakkelen.

Ik ben geen vriend van hem, maar een hechte collegiale band waarin voortdurend een vorm van wederzijdse waardering bestond, krijgt uiteindelijk de trekken van een vriendschap. Daarbij hoefde ik destijds als presentator alleen maar de discussie aan de gang te houden en was hij niet ingehuurd om verantwoording af te leggen.

Ik ben domweg te slap om mensen die ik mag en ken en die wellicht iets hebben gedaan dat ostentatief fout is door het slijk te halen, terwijl ik voor wat doorhetslijkhalerij meestal wel te porren ben. Daarbij komt dat ik twijfel aan de slechte intentie van iemand als Sywert. Maar ik zeg er direct bij: ik ben een slecht psycholoog.

Stel nou dat Sywert inderdaad immoreel heeft gehandeld. Dat hij een soort oorlogswoekeraar is die de Nederlandse belastingbetaler welbewust heeft bedonderd, wat het cynisme ten top zou zijn. Moet ik dan mijn mening over hem totaal herzien?

Misschien wel, maar dat kan ik niet. Te christelijk voor opgevoed. Mijn cynisme – dat Sywert tijdens onze radiouitzendingen altijd relativeerde – zou misschien weer eens goed gevoed worden, maar goed beschouwd heb ik mij eveneens vaak thuis gevoeld bij dames en heren die niet wilden deugen.

Dus zo’n Sywert stelt mij nooit teleur.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.