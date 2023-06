Hoeveel urenlange PGP-verweren nog te gaan?

Er gingen luide vloeken door ’s lands gevangenissen toen de Hoge Raad deze week een strohalm losrukte waaraan zoveel criminelen bungelden. Ja, rechtbanken mogen de schat aan ontsleutelde cryptoberichten gebruiken uit de in Frankrijk neergehaalde computerservers van EncroChat en Sky ECC.

Berichten waarin criminelen in straattaal, maar glashelder communiceerden over hun drugshandel, grove geweld et cetera, omdat hen was beloofd dat de politie hun tekstjes nooit zou lezen. Ook eerder ongrijpbare criminelen hebben zichzelf zo verraden.

Al jaren ageren advocaten tegen de onrechtmatigheid die zij zien in de hacks van de servers, waardoor de Franse autoriteiten met voorname Nederlandse hulp zelfs even live meelazen hoe de criminelen hun misdrijven beraamden.

Ik hoorde hun verweren heel wat uren aan, dagdelen soms, en kan hun argumenten dromen. Ze eisten nader onderzoek naar de wijze waarop de overheden de servers waren binnengedrongen, en naar de aanvankelijke leugens van het Openbaar Ministerie over de sleutelrol die Nederlandse deskundigen speelden. Ze wilden deskundigen verhoren en onderzoek doen naar de wederwaardigheden in Frankrijk.

Probleem: de Franse autoriteiten hebben de gang van zaken tot staatsgeheim bestempeld. Nederlandse rechters voelen zich vervolgens gehouden aan het ‘interstatelijke vertrouwensbeginsel’: Nederland stelt geen lastige vragen als rechters in Frankrijk géén knalhard bewijs zien dat de regelen der kunst zijn overtreden.

Terwijl de Amsterdamse rechtbank die verweren verwierp en gestaag forse veroordelingen bleef uitspreken, hadden de rechtbanken van Noord-Nederland en Overijssel in grote zaken advies gevraagd aan de Hoge Raad – ’s lands hoogste rechtscollege. Dat kan tegenwoordig in wat juristen plechtig ‘prejudiciële vragen’ noemen. Rechtbanken kunnen de hoogste rechters vragen wat ze met hun hete aardappel aan moeten. Het antwoord laat al snel een half jaar op zich wachten.

Dinsdag gaf de Hoge Raad uitsluitsel: dat interstatelijke vertrouwensbeginsel geldt, en de rechtbanken kunnen die bergen onderlinge berichten voor het bewijs gebruiken zonder nader onderzoek te doen naar de Franse perikelen.

De advocaten strijden vol door. Zo stellen ze dat vanuit Frankrijk ook Nederlanders in Nederland zijn gehackt, en de misstanden dus ook híer plaatsvonden. De Hoge Raad moet nog oordelen over honderden pagina’s aan nieuwe pleidooien en dan komt nog het Europees Hof.

Veel collega-advocaten zijn ondertussen stiekem opgelucht. Zij zien geen heil in die ellenlange ‘PGP-verweren’. Zij betogen in hun strafzaken nog wel dat hun cliënt niet de gebruiker was van het PGP-account waarmee de gewraakte berichten zijn gestuurd, maar ze geloven niet in De Grote Strijd tegen de veronderstelde onrechtmatigheden.

Dat brengt ze soms in een lastig parket. Hun cliënten horen in gevangenissen van medegedetineerden dat hún advocaten ‘bezig zijn de Encro- en Skyzaken omver te trekken’. Die bellen dus op: ‘Waar blijft ónze strijd?!’

Dat ook de hoogste rechters vooralsnog geen misstanden zien, scheelt een boel lastige gesprekken.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Parool Misdaadpodcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in Amsterdam en ver daarbuiten.

