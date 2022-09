Hoeveel strafzaken over roekeloos schieten zíjn er?

In een paar weken tijd trof ik twee broers uit Amsterdam-Zuidoost voor mijn neus in de verdachtenbanken, omdat ze zomaar op nietsvermoedende mannen, vrouwen en kinderen hadden geschoten. Onbekenden.

Beiden waren bepaald geen debutant in de rechtbank.

Hun lichtvaardige schieten is voor een normaal mens niet te bevatten, maar ze zaten erbij alsof ze in die rechtszaal waren beland doordat iemand anders dan zijzelf toevallig een verkeerde afslag had genomen – de chauffeur van het gedetineerdenbusje misschien?

De oudste broer, 34 jaar, was in een drugsdiefstal verwikkeld, waarvoor een parkeergarage in het gloednieuwe Amstelkwartier in Amsterdam-Oost als toneel was verkozen, achter het populaire Park Somerlust aan die luie bocht waarmee de Amstel de stad uitvloeit.

Hij schoot op de tegenpartij. Mis. De kogel ketste af op het trottoir en vloog de auto in van een gezin dat van familiebezoek kwam. De vader voorin en de dreumes achterin werden op 30 respectievelijk 20 centimeter gemist, analyseerde de recherche. De rechtbank gaf hem 5 jaar cel, zoals de aanklager had gevraagd. Die worden bijgeschreven op zijn trieste strafblad.

Een weekje na die uitspraak zat zijn elf jaar jongere broertje voor me. Volgens justitie was hij het die ruim twee weken voor dat schieten door zijn oudere broer om helemaal niets had geschoten op een man die met zijn vriendin, vrienden en kinderen van 1 en 2 jaar aan een picknicktafel zat in de Bijlmer.

De man had naar zijn smaak wat lang naar hem gekeken. Hij had gedreigd, was met zijn vriendin om de hoek verdwenen en teruggekeerd op een oude damesfiets. Nadat de op het kijken aangesproken man niet onder de indruk was gebleken van zijn herhaalde dreigementen, haalde de jongere broer een vuurwapen uit zijn jaszak en schoot.

Mis, gelukkig voor iedereen.

Zijn rechtszaak werd uitgesteld omdat de officier van justitie en de rechtbank deskundigen willen laten beoordelen of de verdachte een wandelende tijdbom is, die tbs zou moeten krijgen om nieuwe ellende te voorkomen.

Op de achtergrond speelt mee dat hij gelieerd is aan een van de drillrapgroepen die in Zuidoost en elders een bloedige vete uitvechten. Bij een steekpartij, die in dat oorlogje als katalysator geldt, werden een vriend en hij in 2018 door rappers uit de rivaliserende groep neergestoken op de Agatha Christiesingel in Venserpolder. Hij raakte levensgevaarlijk gewond door de ‘shank’ (mes in straatjargon), die een slagader en spieren doorsneed. Bij wraakacties over en weer vielen een dode en zwaargewonden.

Achter de ruggen van de broers bekroop me het beklemmende besef dat ik hun beide strafzaken min of meer toevallig bezocht omdat de beschrijving van hun zaken op de rechtbankagenda vragen opriep.

Hoeveel strafzaken over roekeloos schieten zíjn er?

