Hoeveel rolmodellen kan onze samenleving aan?

Kent u de term ‘maatschappelijke relevantie’ nog? Ik kwam hem laatst bij een archeologische opgraving tegen.

Wat maatschappelijke relevantie precies betekende, heb ik nooit goed begrepen. Ik meende dat het zoiets was als: belangrijk (relevant) voor onze maatschappij, voor ons allen. Dus: een wet dat niet iedereen vuurwerk mag afsteken, is voor ons allen van belang en dus maatschappelijk relevant. Dat we allemaal 15.000 euro moeten sparen tegen nul procent rente om straks een warmwaterpomp te kopen die steeds uitvalt, is ook in ons aller milieubelang en dus even­eens maatschappelijk relevant.

Ik vond mijn begrip van maatschappelijke relevantie wel een goede maatstaf om het zinvolle van het zinloze te onderscheiden. Maar thans word ik geteisterd met nieuws dat door irrelevante leden van de irrelevante Stichting Televisiebeunhazerij zogenaamd getalkhost wordt tot relevantie.

Ik noem het onzingebazel over Harry en Meghan, de windenlaterij over de talkshowoorlog en de tranen­drollendraaierij van iemand die Nikkie heet en die vroeger nog een jongetje was en tegenwoordig een meiske dat leuke relevante opmaaktips geeft aan andere meiskes.

Dat Nikkie nu heeft ‘bekend’ dat zij vroeger een jongetje was, schijnt maatschappelijk relevant te zijn omdat zij thans een rolmodel kan zijn voor iedere jongere die meent in het verkeerde lichaam te zijn geboren.

Uiteraard juich ik ook van harte toe dat Nikkie – van wie ik nog nooit had gehoord – zich nu ‘vrij’ voelt. Maar hoeveel rolmodellen kan onze samenleving eigenlijk aan? Ik kan het Verrekijkmonster niet in de bek kijken of ik zie voetbalsters, oude homo’s, stervende hetero’s, zwarte alcoholistische voetballende heterojournalisten die allemaal tot tranen toe geroerd zijn omdat ze eindelijk een maatschappelijk relevante rol kunnen spelen, namelijk die van rolmodel.

Opeens begrijp ik waarom de ‘maatschappelijke relevantie’ in het archeologisch museum thuishoort. Onze samenleving gedijt niet meer bij maatschappelijke relevantie. Het is een artefact uit Vroegerland. De Derde Wereldoorlog was vorige week trending, maar verdampte tot een talkshowoorlog; Harry en Meghan verhuizen naar een sprookjesbos waar grootmoeder geen wolf meer is en Nikkie is anno 2020 ‘vrij’. Twintig miljoen ‘views’. Wie ben ik dan om te beweren dat het dan niet relevant is? Het is nieuws gemaakt van moedermelk.

Onze maatschappelijke relevantie wordt bepaald door huilende rolmodellen.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

