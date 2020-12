De minister-president sprak ons gisteren toe vanuit het Torentje.

En? Wat vond ik ervan?

Geen idee. De demon­stratie van gillende keukenmeiden bij het Torentje leidde mij af.

Zou Rutte het horen en erop reageren? Ja, hij reageerde er op. Tevens dacht ik: kan niet even worden gecontroleerd of die demonstranten op anderhalve meter van elkaar staan en dan dat schorem beboeten als dat niet zo is? Alles binnen de wet natuurlijk, want daar wil ik me aan houden. (Twintig minuten na de toespraak kreeg ik de mededeling dat de demonstratie ontbonden was. Had dat verdomme niet wat eerder gekund?)

Was deze demonstratie effectief?

Demonstraties zijn zelden effectief, maar als gillende keukenmeid zou ik verheugd zijn. “Hoera, we hebben de toespraak van Rutte verknald!” Demonstranten zijn altijd blij als er iets wordt verknald.

Aan de andere kant denk ik toch dat een grote meerderheid van de kijkers dacht: wat een goede minister-president hebben wij, ik let wel niet op wat hij zegt, maar hij gaat onverstoorbaar door. Knap gedaan.

Dat was volgens mij niet wat de demonstranten voor ogen hadden.

Wat ze precies wilden, weet ik niet, want ik hoorde alleen maar gefluit. Niet slim van de demonstranten. Wie demonstreert moet dat altijd doen met nietszeggende slogans: “Wij willen leven, en niet dood!” Of: “Meer geld, voor alles!”

Een fluit is geen slogan, een fluit is een soort lul.

Wat de demonstranten wel duidelijk maakten, was dat je zo’n theatrale voordracht vanuit zo’n Torentje om de inhoud niet nodig hebt. Twee minuten na afloop waren alle maatregelen al op mijn computer te lezen. Dat Torentje schijnt iets te maken hebben met het gezag dat het moet uitstralen.

Eerlijk gezegd vind ik het Torentje daar wat te schlemielig voor. Het was nu toch net of je op het darkweb naar een wapenhandelaar zat te kijken die wat Oost-Europese plastic katapults in de aanbieding had.

Rutte hoeft geen Pierre Bokma te zijn, maar zo’n Torentje geeft hem toch niet de allure van een Churchill, terwijl hij dat wel wil. Daarom stel ik voor de volgende toespraak vanaf het Paleis op de Dam te houden. Of in een mooie militaire bunker, met de generale staf in vol ornaat op de achtergrond.

De fluiters – ja, die zitten waarschijnlijk nog steeds elkaar op de schouders te slaan en elkaar vol overgave te besmetten. Gefeliciteerd, jongens.

