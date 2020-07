Hoera voor de antistoffen tegen het coronavirus

Twee van onze intensivecare­verpleegkun­digen vallen elkaar om de hals als ze ­vernemen dat ze antistoffen hebben tegen het coronavirus. Ook andere collega’s zijn verheugd over een positieve test­uitslag, terwijl diegenen die horen geen antistoffen tegen corona te hebben, een tikje ­verslagen reageren.

Opvallend: bij onze jongere staf op de intensive care, de corona-afdelingen en de spoed­eisende zorg is ruim 70 procent seropositief, terwijl de 55-plus­sers in grote meerderheid geen infectie hebben doorgemaakt. Dit ondanks intensief contact met patiënten en collega’s in werkkamers en tijdens pauzes. Misschien hebben de ‘oudjes’ eerder in het ziekenhuis al andere coronavirussen ontmoet en daarmee toch een beetje kruis­afweer opgebouwd? Voor die theorie is steeds meer bewijs in een aantal recente publicaties.

Waarom zijn mensen blij als ze weten dat ze antistoffen hebben tegen het virus dat Covid-19 veroorzaakt? Wellicht omdat ze de ziekte kennelijk hebben door­gemaakt zonder veel last. Of omdat ze denken dat antistoffen hen zullen beschermen tegen verdere coronavirusellende.

Beide redenen zijn waarschijnlijk terecht. Ondanks het negatieve gepruttel van virologen en ‘het is nog niet 100 procent wetenschappelijk bewezen’-geneuzel van infectie-experts, is er wel degelijk volop bewijs dat antistoffen beschermen tegen een coronavirusinfectie of tenminste een ernstige ziekte.

Er zijn wereldwijd meer dan 12 miljoen mensen besmet met het virus en is er nog bij niemand een herinfectie vastgesteld, wat alleen verklaarbaar is door opgebouwde afweer. “Ja maar,” hoor ik de deprimerende epidemiologen al zeggen, “die antistoffen kunnen na een tijdje weer verdwijnen.” Zelfs als dat zo is, dan bestaat er nog zoiets als een immunologisch geheugen, waardoor mensen bij een eventuele nieuwe confrontatie met het virus razendsnel weer antistoffen maken en ernstige ziekte voorkomen.

Ik vind het onbegrijpelijk dat virusexperts zich zo extreem defensief opstellen. Ze lijken het bijna jammer te vinden dat de oplossing voor deze pandemie nabij is, misschien omdat hun zendtijd op tv dan langzaam zal uitdoven en ze weer in de vergetelheid van hun laboratoria en kweekmedia zullen geraken.

Kan iemand mij alstublieft een voorbeeld noemen van falende afweer tegen een nauwelijks muterend luchtwegvirus waartegen je antistoffen opbouwt?

Om die reden zullen vaccins die voldoende antistoffen genereren vrijwel zeker ook een effectieve bescherming bieden tegen deze infectie. Het Oxford-vaccin, waarvan Nederland met andere Europese landen alvast 300 miljoen doses heeft besteld, is inmiddels bij duizenden mensen zonder problemen toegediend en schijnt een adequate antistofrespons te geven. En ook andere vaccins lijken kansrijk.

Als ‘oude’ ziekenhuisdokter testte ik ook negatief voor antistoffen. Daarna ben ik een maand geleden voor een wetenschappelijke trial gevaccineerd met een nieuw vaccin. Ik mag nog niet weten of het heeft gewerkt, maar voorlopig heb ik er het volste vertrouwen in.

Marcel Levi is Ceo van University College London Hospitals. Daarvoor was hij bestuursvoorzitter van het AMC.

Reageren? m.levi@parool.nl.