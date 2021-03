Hoera, de vogels, konijnen en bevers heroveren Londen

Een interessant verschil tussen Londen en Amsterdam is de vrijwel totale afwezigheid van vogels in de Britse hoofdstad. Nergens is een duif, meeuw, spreeuw of zelfs maar een huismus te bekennen. Volgens deskundigen is de stad te vol, te druk en te vies en kiezen vogels daardoor een meer leefbare omgeving.

Ook andere dieren mijden de megametropool en zo zijn er in de zomer nauwelijks vliegen, wespen of muggen in het centrum van de stad. De enige fauna die je in sommige minder goed onderhouden ruimtes aantreft is een overmaat aan muizen en soms zelfs ratten.

Maar ook hier heeft de coronapandemie radicale veranderingen veroorzaakt, in dit geval ten goede. Doordat de stad rustiger is, op sommige plekken zelfs uitgestorven, heroveren vogels hun territorium. Plotseling zijn er net zoveel duiven op Trafalgar Square als op de Dam en fluiten er vogels in Regent’s Park. In de chique straten van Mayfair huizen opeens merels en roodborstjes en boven Kensington Palace is een valkennest gemaakt.

Ook andere dieren zien hun kans om in een minder overgekookte stad, met afgenomen verkeer en schonere lucht, terrein terug te winnen op mensen, dubbeldekkers, drukte en lawaai. In Hyde Park zijn er zomaar loslopende eekhoorntjes, op de Hampstead Heath een overdaad aan hazen en konijnen en menig inwoner van Noord-Londen is opgeschrikt doordat er plotseling een vos of hermelijn in de achtertuin verscheen. In de buitenwijken zijn er voor het eerst in vier eeuwen opeens weer bevers en verrassend genoeg beginnen die – alsof ze nooit weg waren geweest – onmiddellijk overal dammen te bouwen met grote impact op de rest van de flora en fauna in het achterliggende gebied.

Kennelijk is een beetje minder mensen, auto’s en smog in de stad genoeg om de natuur net dat beetje lucht te geven dat ze nodig heeft om op volle sterkte terug te keren.

Het coronavirus heeft ook voor mensen niet alleen lockdowns veroorzaakt, maar ook slowdowns. En dat is eigenlijk helemaal niet zo onaangenaam. De vier luchthavens van Londen hebben 95 procent minder vliegverkeer. Hoewel veel mensen verlangen naar een vakantie in een zonnig vakantieland, zijn er weinigen die klagen dat de onmogelijkheid van pulptoeristische weekendtripjes naar al die lowbudgetbestemmingen het leven minder aangenaam maakt. Waarom zou je rondsjokken in een mensenmassa in Dubrovnik of Praag als je ook lekker kunt fietsen in Twente en warme appeltaart kunt eten in Ootmarsum?

Als we in staat zijn ons te blijven herinneren dat wat minder drukte, verkeer, mensen en vliegtuigen meer ruimte biedt aan vogels, vlinders en andere representanten van een prettige leefomgeving, kan deze corona-les hopelijk blijvende consequenties hebben voor een meer vitale wereld.

Marcel Levi is ceo van University College London Hospitals. Daarvoor was hij bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.