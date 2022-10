In oorlog mag alles.

In Rusland heb je verschillende fracties die eisen dat Poetin strenger ingrijpt.

Daartoe heeft Poetin een nieuwe opperbevelhebber aangesteld die de volgende tactiek heeft: we vernietigen domweg alles, maar vooral ziekenhuizen, want dan kunnen ze de gewonden niet genezen; scholen en kinderspeelplaatsen, want dan kunnen er geen nieuwe soldaten opgroeien; gewone flats, want grote hoeveelheden doden jaagt schrik aan. Verder uiteraard de energievoorzieningen en aanvoerroutes. Mocht dat niet helpen, dan vernietigen we de hele stad. Zo denkt vermoedelijk opperbevelhebber Sergej Soerovikin. Hij wordt ‘de slager van Aleppo’ genoemd.

De man, zou Freud zeggen, heeft geen Über-ich. Geen geweten. Hij beseft donders goed dat een geweten de helft van je wapens onbruikbaar maakt. Je gaat dan immers rekening houden met kinderen, zieken en bejaarden. Ja, dat kun je niet hebben in een oorlog. Meedogenloosheid daarentegen maakt je sterker.

Hoe zouden die topmilitairen denken?

Ik had ze in mijn familie zitten. Ze waren grappig en leuk. Mooie verhalen en het hart op de juiste plaats. Tegenwoordig zou je ze ‘empathisch’ noemen. Ik was te jong om met ze te kunnen praten, maar mijn vader was ook militair geweest. Voor hem betekende ‘het vaderland’ nog iets, evenals ‘vrijheid.’ Dat nam niet weg dat hij ook een koloniaal was. Maar niet om eens fijn de inlanders te onderdrukken, maar om die te ontwikkelen. Kolonialisme vond hij de snelweg naar beschaving.

De nieuwe Russische opperbevelhebber heeft ongetwijfeld de opdracht gekregen deze oorlog te winnen. Hij moet nog meedogenlozer dan meedogenloos zijn. Hij moet manschappen motiveren die geen zin meer hebben in een oorlog, die in verouderde tanks rijden en zien en meemaken hoe ze door de buren worden verslagen. Hoe train je zinloze meedogenloosheid? Ach, als een oorlog lang genoeg duurt, verliest iedereen elke vorm van gevoel.

Niemand wilde deze nutteloze oorlog behalve een gek in het Kremlin.

Hoe kan het toch dat zijn omgeving hem blijft steunen? Bij dit soort leiders heb ik me dat altijd afgevraagd. Waarom durft niemand van binnenuit Poetin te bestrijden?

Hoe denkt Lavrov? Hoe denkt die Soerovikin? En Kadyrov? Hoe groot is hun bewondering voor Poetin? Is er sprake van blinde verering, die grenst aan verliefdheid? Is het ‘brotherhood?’ Het clubjesgevoel? Zijn ze bang voor elkaar? Vermoeden ze nog steeds dat ze met iets groots in de weer zijn? Of denken ze dat ze hun trauma kunnen genezen met het meedogenloos voeren van een eindstrijd?

