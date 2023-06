“Ik vind het toch raar dat je die vreselijke oorlogsfilmpjes in je tijdlijn zet. Het is gruwelijk wat je laat zien. Je ziet echt jongens die worden neergeschoten.”

“Ja.”

“Je ziet Russen in de val lopen. En ook Oekraïners die en masse worden vermoord.”

“Ja.”

“Delen van lijken, hoofden die van de romp zijn gescheiden. Ik hoef dat niet te zien.”

“Nee.”

“Ik weet heus wel dat oorlog vreselijk is. Oorlog is altijd vreselijk.”

“Ja.”

“Maar ik weet niet waarom jij die filmpjes deelt. Er zitten ook veel kinderen op sociale media hè. Dat weet je.”

“Ja.”

“Misschien wel je eigen kleinkinderen. Ik bedoel, hoe zou jij het vinden als je kleinkinderen filmpjes van al die lijken zien. Niet leuk toch?”

“Nee.”

“Het is zelfs pedagogisch onverantwoord. En ik had het van jou niet gedacht. Er zit iets pervers in, iets pornografisch om ons al die filmpjes van al die doden te laten zien.”

“Ja.”

“En je bereikt er het omgekeerde mee. Ik denk: ik wil die foto’s en die filmpjes niet meer zien. Dus als die langskomen dan bekijk ik ze niet, ik sla ze over. Dat heb ik ook met jouw columns. Als jij over dat rotonderwerp schrijft, dan denk ik: dat sla ik mooi over, nou weet ik het wel.”

“Ja.”

“Andere dingen zijn ook belangrijk.”

“Nee.”

“Nou, vind ik wel. Oorlog is zo’n mannending ook. Dat ergert me ook. In die filmpjes zie je nooit vrouwen omkomen.”

“Nee.”

“Het is ook Poetin en Zelensky, weet je wel. En Biden en Xi en Macron en Rutte… Allemaal mannen. In deze tijd heeft dat iets ouderwets. Oorlog is weinig divers.”

“Ja.”

“Wat is dat toch met jullie mannen dat jullie keer op keer jullie mannelijkheid willen tonen? Hoe oud is Poetin wel niet, en Biden, en Xi. Ze leven in een andere tijd.”

“Ja.”

“Er is niets veranderd. Er zijn loopgraven, bommen, granaten, kanonnen, tanks. Dat weet ik, maar dat hoef ik niet keer op keer te zien. En maar doden. En maar verkrachten. En maar martelen. En maar liegen en bedriegen. En jij maar gesneuvelden delen.”

“Nee… Of ja, bedoel ik.”

“Deze oorlog is seksistisch. Zo denk ik erover. En het gaat ons allemaal beïnvloeden.”

“Ja.”

“Deze oorlog met z’n milieuschade, met z’n slachtoffers, het is verdomme bloedlink!”

“Ja.”

“Het is echt vreselijk. Men houdt zich doof, blind en dom.”

