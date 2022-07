Wij maakten het mee.

“Waarom blijf je bij je man terwijl hij je slaat?”

“Omdat ik van hem hou.”

Het slaan van de man of het vernederen werd, misschien onbewust, ervaren als een vorm van liefde. “Hij slaat me, omdat hij om me geeft, en verder geeft niemand om me.”

Haar blauwe plekken zaten onder de verbergende crèmes.

De woorden die ze eraan weidde, waren licht. Een psychiater moet dat maar eens uitleggen.

De Russische overheid gedraagt zich ongeveer als zo’n man. Poetin pijnigt zijn eigen volk – al meer dan dertigduizend doden onder de eigen gelederen – en meer dan 80 procent van de bevolking (bij ouderen bijna 100 procent), zo lees ik in Trouw, heeft tegenwoordig een gigantische bewondering voor Poetin. Hoe wreder de tiran, hoe meer hij wordt bewonderd.

Na moeizame onderhandelingen is Odessa, vrijgegeven als haven van waaruit levensreddend graan kan worden vervoerd, een paar uur later door Rusland gebombardeerd. Sadisme om te demoraliseren. Volgens Rusland lag in de haven van Odessa een Oekraïens oorlogsschip.

Het is raar, maar waar: wreedheid, strengheid, geven zekerheid en dresseren het snelst. ‘Wie zijn kind liefheeft, spaart de roede niet,’ staat in het Oude Testament. Vermoedelijk hoopt Poetin dat ook Oekraïne, na nog meer zweepslagen, doet wat hij wil. Breek of barst, Zelenski!

Elke dag lees ik de roep om een strenge leider in ons eigen land. Eerlijk is eerlijk: ik heb soms zelf ook behoefte aan iemand die even alles in de juiste posities zet. Zelfbeheersing hangt soms aan een steeds langer wordende draad van stroop.

Hoe verging het onze in elkaar geslagen kennis? Ze kwam niet direct tot inzicht. Via haar huisarts en een vriendin ontsnapte ze aan haar man. Maar ze bleef nog geruime tijd van hem houden, al zei ze van niet. Uiteindelijk trof ze een lieve vent en woont ze nu ver weg.

Is Rusland te vergelijken met die vriendin van ons? Kan een land vluchten? Kan slachtoffer Oekraïne vluchten?

Helaas.

Kon Nederland van de Duitsers vluchten? Landen zijn geen mannen of vrouwen. Wie niet kan vluchten moet winnen. Of verliest.

Kan het kleinere Oekraïne winnen van Rusland? De Navo wil niet ingrijpen. Ik droom wel eens van een ‘coalition of the willing’ waar de Navo niets mee te maken heeft. Orde op zaken stellen. Rusland een corrigerende tik geven. Wie niet luisteren voel, moet voelen.

Genoeg clichés gebruikt.

Wraak en medelijden zijn goden die onderling constant ruzie zoeken.

Theodor Holman. Beeld Artur Krynicki

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.