‘Het!’ riep ik enthousiast toen ik over de snelweg reed en op een matrixbord las: ‘Ben je Bob, zeg het hardop’.

Ik lees borden wel vaker verkeerd, of nou ja verkeerd: ik neem dingen te letterlijk. Loop ik over straat en zie ik bij een café een plakkaat met de woorden: ‘Vraag binnen naar onze bierkaart,’ dan heb ik sterk de neiging om naar binnen te lopen en naar de bierkaart te vragen. Het staat immers op het bord. Ik weet dat het niet voor mij is bestemd, want ik was niet van plan om naar het café te gaan en drink bovendien geen bier, maar toch wil ik gehoorzamen.

Op de website van de autogarage lees ik: ‘Bij ons staat altijd de koffie klaar, u bent van harte welkom.’ Het lijkt een uitnodiging, maar het is het niet. Ze bedoelen: je bent van harte welkom áls er iets met je auto is.

Ik was eens op een camping (daarna nooit weer) en las de huisregels: ‘Vanaf 23 uur dient het stil te zijn op het terrein’. Liep ik letterlijk op mijn tenen naar de wc’s en na het doortrekken hoopte ik dat niemand het hoorde.

Ik wist dat met ‘stil’ werd bedoeld: zo stil mogelijk, maar hoe weet ik dat ik dingen juist interpreteer als ik het allemaal ruim neem? Een bord op de snelweg: ‘Ritsen na 400 meter’, mag je ruim nemen. Het betekent niet: ritsen over exact 400 meter, het is een indicatie.

Maak je echter een roux en moet je 50 gram boter mengen met 40 gram bloem, dan zijn dat precieze hoeveelheden.

Je moet maar net weten wanneer iets ongeveer zo is en wanneer het nauw luistert. Probleem is dat niemand het erbij zegt. ‘Verboden te roken’ snap ik, maar ‘Hier liever niet roken’ is voor verschillende uitleggen vatbaar. Wat bedoelen we dan: niet roken, behalve als je écht heel erg zin hebt?

Soms hoor je: ‘Geen paniek’. Als iemand dat roept is er juist heel veel reden tot paniek. Ik zou liever hebben dat men in zo’n geval zegt: ‘Alle reden tot paniek, maar laten we proberen het hoofd koel te houden.’ En het bord op de snelweg zou moeten luiden: ‘Ritsen na ongevéér 400 meter.’ Het plakkaat bij het café mag worden: ‘Vraag binnen naar onze bierkaart, in het geval je graag bier drinkt en daar op dit moment zin in hebt.’ Op de website van de autogarage: ‘Voor klanten staat altijd de koffie klaar. Of nou ja: we hebben een koffieautomaat en die staat altijd aan. Je kunt in theorie dus op ieder moment van de dag op de knop drukken.’

Ik geef toe, de teksten worden wat lang, maar de boodschap is wel duidelijk!

Erik Jan Harmens (1970) is schrijver en dichter. Hij schrijft elke week een column over prikkels en andere zaken.