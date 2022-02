Hoe vaak is het antwoord op een vraag niet ‘niets’, terwijl er een heel leger aan ietsen op iemands gezicht voorbijtrekt?

Vandaag heb ik niets geschreven. Terwijl ik eigenlijk wel iets had moeten schrijven. Maar ik heb niets meegemaakt, niets is blijven hangen. Geen hardnekkige gedachten hebben me geplaagd, geen nieuw inzicht, niets dringends dat verteld moest worden, niks of niemand drong zich op. Ik lig namelijk alweer een paar dagen op de bank, geplaagd door een tweede besmetting binnen korte tijd, dit keer een stuk pittiger dan de vorige. En dus schreef ik niets.

Een van de zonderlingste verhalenbundels die ik ooit las was van een absurdistische Russische schrijver, genaamd Daniil Charms. De bundel die ik las had de titel Today I wrote nothing. Na een aantal verhalen had ik het eerlijk gezegd wel gehad, het werd almaar gekker en gekker, maar één verhaal uit de bundel is me bijgebleven.

Dat gaat over een roodharige man die geen ogen en oren heeft. De man had ook geen haar, dus de benaming was nogal willekeurig gekozen, stelt de schrijver. Hij kon ook niet praten want hij had geen mond. Geen neus, geen armen en benen, geen rug en zo door. ‘Er was dus eigenlijk niets, dus we weten helemaal niet over wie we het hebben,’ beëindigt hij dit korte verhaal. ‘Laten we het er maar niet meer over hebben.’

Terwijl ik aan dit verhaal denk, zie ik hetzelfde gebeuren met deze column. Het is namelijk een column over iets wat ik van de week heb meegemaakt toen ik onderweg was van het een naar het ander en toen ik al die mensen tegenkwam die van alles deden. Een heel erg bijzonder voorval. Ik wil jullie daar alles over vertellen, in geuren en kleuren, want het is echt een bijzonder verhaal.

Alleen was ik niet onderweg. En ik ging ook niet van A naar B, ik ging nergens naartoe. Er was ook geen voorval, ik wil daar best over uitweiden maar er valt niets te ruiken en er is niets te zien. Er waren niet heel veel mensen bij betrokken, er waren zelfs helemaal geen mensen bij betrokken. Er was ook niets om bij betrokken te raken want er was geen voorval. Laat ik er dus ook maar niets over schrijven.

En toch, dat niets, dat is vaak heel wat. Soms is niets namelijk heel veel. Een klein verdriet, een probleempje, een groot geheim. Een verliefdheid. Hoe vaak is het antwoord op een vraag niet ‘niets’, terwijl er een heel leger aan ietsen op iemands gezicht voorbijtrekt. Achter niets zit vaak een wereld schuil. Niets betekent soms doorvragen. Is er echt niets? Nee... of jawel, toch, en dan komt er een heel verhaal naar buiten.

Van niets komt toch vaak iets. Soms zelf kindjes, of gevangenisstraf. Of een column.

