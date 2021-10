Hoe vaak heb ik het niet gehoord: foei, gij zieke

Het is niet jouw schuld, het is niet jouw schuld. De golven aan het strand van Marbella fluisteren me toe. Ik kijk richting water, mijn hand ligt op een boek. Wat een ontspannende herfstvakantie had moeten zijn, ontaardde in een kralenketting waarin de dagen dat ik neerga door migraine aan elkaar geregen worden. Soms valt er een kraal tussenuit. Enkele uren zonder duizelingen. Maar even later staat een nieuwe aanval klaar om aan het snoer te worden toegevoegd.

Het is niet jouw schuld. Het is niet jouw schuld. Ach welnee, de golven fluisteren niets. Ik praat tegen mezelf zoals zo vaak de laatste tijd. Vrij mal, zeker als ik het in de derde persoon doe. “Roos moet nu snel een pijnstiller pakken.”

Nog even en ik lijk op ome Theo. Als kind ging ik met mijn ouders altijd op vakantie naar een hotelletje in Italië. Ieder jaar verbleef daar dezelfde kerel. Theo. Zijn harige buik veerde mee met zijn grote verhalen. Het was een benoemer, iemand die de godganse dag aan de voltallige natie wenst mede te delen wat hij doet. “Zo. Ome Theo gaat zich effe te water laten,” riep hij over het stille strandje voor hij daadwerkelijk het meer in waggelde.

“Ome Theo neemt een lekker olijffie,” klonk het klokslag vijf vanaf het terras. Dikwijls verbeeldde ik me dat ik ’s avonds door de dunne wandjes Theo tegen zijn uitgebluste vrouw hoorde lispelen: “Ome Theo gaat jou es effe lekker masseren.” Of misschien verbeeldde ik me dit niet, en hoorde ik het werkelijk. Roos weet momenteel niet zo goed wat waar is en wat niet.

Als je plotseling ziek bent, zoek je de oorzaak snel bij jezelf. Schuld en boete zitten als oude gemene buurvrouwen boven op je schouders, in elk oor sist er één wat je moet doen en laten om jezelf te genezen. Roos mag geen suiker meer. Roos moet minder op beeldschermen kijken. Roos is overspannen. Het ligt allemaal aan Roos zelf.

Mijn innerlijke dialoog is eindeloos en de buitenwereld vingerwijst gretig mee. Hoe vaak ik deze maanden niet heb gehoord dat ik een veel te druk leven leid. Foei, gij zieke. En wie weet ben ik echt overbelast. Maar dit hoeft niet. Onlangs wees een twitteraar me op Migraine is geen hoofdpijn, een boek van neuroloog Hans Carpay. Even dacht ik weer een tik op mijn vingers te krijgen van iemand die het beter weet. Maar ik begon toch te lezen. En plotseling kantelde er iets. Want Carpay stelt heel helder: migraine is een hersenziekte. Die heb je, of niet, maar hoe je leeft, staat er los van.

Dus nu zit ik in het zand. En huil geluidloos richting golven. De golven die niet praten. Dat doe ik zelf. En heel misschien mag ik eindelijk een andere tekst gebruiken. Het is niet jouw schuld, het is niet jouw schuld. Ik veeg mijn wangen af en sta op. Roos gaat zich effe te water laten. Voor het hoofd weer draaien zal.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? r.schlikker@parool.nl.