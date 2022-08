Het was een geschiedenisles.

Op het bord stond: ‘You can fool all the people some of the time and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.’ (Abraham Lincoln, oud-Amerikaanse president)

Ik herkende dat citaat. Uit een song van Bob Dylan. Talkin’ World War 3 Blues. Zo’n mooi lied! Bob droomt dat hij in de Derde Wereldoorlog terechtkomt en die ‘trip’ eindigt na de uitspraak van Lincoln met de zinnen: “I‘ll let you be in my dreams if I can be in yours. I said that.”

“Ik wou dat je je huiswerk net zo goed kende als dat lied, Holman,” zei leraar Schra.

Hoe vaak heb ik deze uitspraak van Lincoln/Dylan niet geciteerd, gezongen, in columns verwerkt en voor mezelf geneuried als ik weer eens naar een politiek debat zat te kijken tussen politici.

De laatste dagen zing ik het weer.

‘Je kunt mensen niet altijd in de maling nemen.’ Er komt een moment dat een president, een politicus, iemand met macht wordt afgerekend op zijn leugens.

“Welke leugens vertelde Hitler?” vroeg Schra.

Hij vertelde over übermenschen, bloed en bodem en antisemitisme, en we moesten opletten als iemand dit soort zaken naar voren bracht. Dat waren fascisten.

Toen ik ouder was, hoorde ik variaties. Omkeringen. Wist ik wel dat Joden in Israël eigenlijk nazi’s waren? Wist ik wel dat Mao een dictator was die het beste voor het volk wilde? Begreep ik wel dat gewelddadige revoluties noodzakelijk waren om de elite omver te werpen? Moest ik niet meehelpen met de koffiepluk in Nicaragua? En moest ik niet folderen voor het Medisch Comité Vietnam?

Ik discussieerde me acht slagen in de rondte en ik wisselde net zo makkelijk van standpunt als een mug die steeds je hand weet te mijden. Wie nam nou eigenlijk wie in de maling? Wie was de Oppergek? En wie was de ‘Fool on the hill’, waarover The Beatles zongen? (‘He sees the sun going down / and the eyes in his head / see the world spinning round’. Niemand luisterde naar die gek, want iedereen denkt dat hij gestoord is, omdat hij juist weet hoe de wereld in elkaar steekt. Niemand wil hem horen.

Iedereen in de maling nemen is tegenwoordig een voorwaarde geworden om politiek te kunnen bedrijven. Poetin, Zelenski, Rutte, Biden – ze liegen allemaal. Omdat ze dromen van macht.

Dromen. Hoe verleiden we ze van onze nachtmerries naar onze dromen?

