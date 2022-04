Hoe sterk die eerste liefde kan zijn heb ik bij mijn ouders gezien

Deze week staat in het teken van de Eerste Liefde. Althans, dat is het thema van de Boekenweek. We zullen eerste liefdes weer naar boven halen en herinneren. We zullen in goed gezelschap onder het genot van een glaasje weemoed laat in de kroeg emotionele anekdotes uitwisselen over eerste vrijers.

Sommigen zullen op Facebook de naam van hun eerste beminde intypen, anderen zullen op hun hoofd krabben en naarstig in hun geheugen graven naar de naam van dat eerste liefje. Hoe dingetje er ook weer uitzag. Was het op vakantie in Italië of Frankrijk? Er zijn ook mensen die alleen maar even naast zich hoeven te kijken, het bleef bij die eerste liefde.

Eerste liefdes, ze hingen aan onze muren, stonden te glimmen in onze schuurtjes, deden ons dromen vanuit tienerkamers, vergezelden ons op agenda’s en T-shirts en waren de stukgelezen hoofdpersonages in onze boekenkasten, stonden op de langspeelplaten vol krassen.

Misschien stuurt iemand ergens deze week wel een berichtje naar die eerste. We kennen de beelden van tv-programma’s waar mensen jaren, decennia, eeuwen na dato weer op zoek gaan, omdat het verlangen nooit is gedoofd. Die eerste, die doet wat met ons. En soms moest je er even doorheen want we moeten ergens beginnen, niet? En we willen niet gaan zonder een eerste liefde te hebben gekend.

De eerste romantische liefde, blijkt uit onderzoek, laat zoveel indruk achter omdat het de eerste keer is dat een zekere cocktail van verdovende middelen in ons lichaam wordt losgelaten, bestaande uit hormonen en neurotransmitters zoals oxytocine, dopamine, en noradrenaline. Het begin van misschien wel een levenslange verslaving.

‘Liefde is een vreemde ziekte’ – gut, wat heb ik gedanst op dat nummer. Doe Maar was zeker mijn eerste boybandliefde. ‘Music was my first love,’ zingt John Miles ons al zeker vier decennia toe, wie kent het liedje niet?

Maar de eerste liefde betekent ook meestal het eerste gebroken hart. Het betekent vaak ook andere eerste keren, eerste stappen in de wereld van De Liefde. En we mogen ook nog wel eens sjoemelen met de chronologie, want misschien vinden we de ene ex-geliefde geschikter als eerste zoete herinnering dan de andere ex en vanaf wanneer tel je überhaupt? Vanaf die eerste verliefdheid, vanaf de eerste zoen of de eerste echte verkering?

Die eerste liefde doet wat met je. Dat de eerste liefde sterk kan zijn, zo sterk dat ze afstand in jaren en kilometers, andere partners en huwelijken kan overleven, heb ik van dichtbij meegemaakt. Mijn moeder ontmoette na 32 jaar weer haar eerste liefde. Mijn vader. Ze staken oceanen over en een aantal kapsels, presidenten, vallende muren en maanbezoeken later pakten ze de draad weer op. Ze zijn nog altijd samen.

Spokenwordartiest, schrijver en ­docent Babs Gons maakt ons deelgenoot van haar belevenissen. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? b.gons@parool.nl