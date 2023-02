Hoe ouder we worden, hoe enger de stiltes

Hoe mijn twee beste vrienden en ik op een vrijdagavond ineens belandden in een zoektocht naar kapsalon in Den Haag?

We hadden elkaar al heel lang niet gezien. Te lang. Daar waren we het alle drie over eens. Ieder van ons had z’n eigen reden voor de radiostilte. En hoe ouder we worden, hoe enger – definitiever – ze voelen. Waar ik persoonlijk zodanig onzeker en wanhopig van word dat ik denk dat de tijd van vriendschappen misschien wel voorgoed voorbij is. Die gedachte bedroeft me. En eerlijk gezegd heb ik ook geen zin in nieuwe vriendschappen. Althans, niet op dit niveau.

Eens in de zoveel tijd hebben we deze periodes, al sinds de brugklas. We hebben elkaar zien groeien van jongens tot mannen. Met alles wat daarbij hoort, vallen en opstaan, samen en alleen. Van schoolverlaten tot blijven zitten tot diploma’s behalen. Van blut en dakloos tot succesvol en gesetteld en weer terug. Van samen onze laatste euro delen om huismerk C1000 gevulde koek te eten op het Buikslotermeerplein tot uitgebreid dineren bij de chicste tent aan het strand van Agadir. Van liften door Spanje tot roadtrippen in Europa in de mooiste auto’s. Van geboorte tot sterfte, winst en verlies. Daarom koester ik mijn band met die twee ook zo erg.

Iedereen die ons nu apart van elkaar zou leren kennen, zou waarschijnlijk nooit raden dat wij vrienden – broers – zijn.

Wat ons bindt: Amsterdam-Noord en hiphop. Dat is zowat het enige constante in onze levens gebleven door alle verschillende fasen heen, ook al wonen we er niet allemaal meer.

Gek genoeg is dat de reden dat ik altijd de geruststellende gedachte – de hoop – blijf houden dat de stilte vroeg of laat verbroken zal worden. Door muziek, bij voorkeur door de speakers van een dikke auto waar we nooit het volume omlaag draaien maar harder gaan praten en lachen, met Marokkaanse muntthee to go waarvan geen enkele druppel op de dure bekleding mag komen, onderweg naar onbekende bestemmingen waar we ondanks alle uiteenlopende levens en problemen dezelfde love language spreken: eten.

En dus toen we elkaar weer voor het eerst in hele lange tijd zagen en over de luide muziek uit de speakers van een dikke auto spraken met Marokkaanse muntthee to go waarvan geen enkele druppel op de dure bekleding mocht komen en zomaar in Den Haag belandden, besloten we te eten waar we vroeger geen geld voor hadden: kapsalon. Het was ongelofelijk goed met wonderlijke combinaties, ook al werd het naar onze smaak iets te deftig geserveerd in keramische schalen en niet in aluminium bakjes.

Prikkend door de salade en patat realiseerde ik het me ineens. Verwacht van je vriendschappen wat je verwacht van kapsalon: niet veel en het verrast je.

Rapper en schrijver Massih Hutak (1992) schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al zijn columns hier terug.