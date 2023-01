Hoe Oekraïense en Russische kinderen in Thailand heel makkelijk mengen

Bijna drie jaar geleden werd ons eerste kleinkind, Charlotte, geboren. Vanwege de eerste covidlockdown reden we door een doodstil Moskou naar de kraamkliniek. Daar werden we in witte pakken gehesen, door sombere gangen geleid waar niets wees op nieuw leven, en mochten achter glas de pasgeborene bewonderen. Haar in de armen nemen was taboe. Er waren geen taart, geen slingers en geen champagne met kaviaar – zoals bij de geboortes van onze eigen zonen. Enigszins bedrukt liepen mijn vrouw en ik de kraamkliniek uit. “Bij de volgende wordt het vast vrolijker,” zei ik tegen Ellen.

Komende week verwachten we ons tweede kleinkind. Maar ook die geboorte zullen we niet van nabij meemaken. Vader Tom, moeder Olga en Charlotte zijn van Moskou uitgeweken naar Phuket (Thailand), alwaar ze zich bezinnen op de rest van hun leven, nu een toekomst in Rusland steeds verder uit zicht raakt. En – zo merkten wij tijdens een recent bezoek – ze zijn bepaald niet het enige Russische gezin dat de benen heeft genomen naar Thailand.

Sterker, in het zuidelijk gelegen Chalong en omgeving is Russisch inmiddels zo’n beetje de voertaal. Je hebt er Russische restaurants, Russische winkels en Russische (ballet)scholen.

Charlotte heeft inmiddels de kleuterschoolleeftijd. Olga en Tom konden kiezen uit maar liefst vier Russische kleuterscholen – alleen al in Chalong!

Ik schrijf Russisch, maar moet eigenlijk Oekraïens-Russisch zeggen, want toen we Charlotte naar de kleuterschool Kinderville brachten, werden we allerhartelijkst ontvangen door de kleuterjuf die uit Kiev bleek te komen. “De oorlog is ver weg hier,” zei ze. “Gelukkig mengen de Russische en Oekraïense kinderen en ouders zich heel makkelijk. Het gaat hier gemoedelijk. Was dat thuis maar zo!”

De kleuterschool was prachtig geoutilleerd met een eigen zwembad, slaapzaaltjes en een restaurant waar de Oekraïense kokkin kasja en blini’s maakte alsof we op een detski sad in Moskou waren. Charlotte babbelde er intussen in het Russisch op los met haar nieuwe Russische en Oekraïense vriendinnetjes.

Niet alleen Thailand blijkt in trek bij Russische ouders. Zoon Pjotr publiceerde een artikel in The Guardian over de duizenden Russische vrouwen die naar Argentinië trekken om aldaar te bevallen. Bij geboorte krijgen de nieuwe baby’s meteen een Argentijns paspoort en kunnen hun ouders daardoor ook snel aanspraak maken op de Argentijnse nationaliteit. Met zo’n paspoort kun je probleemloos naar Europa reizen. En dat is voor Russen nu niet meer weggelegd.

Rusland kampte voor de oorlog toch al met een snel teruglopende bevolking, maar volgens de bekende Russische demograaf Alexej Rasjka is er nu sprake van een ‘perfect storm’.

Dit jaar worden 1,2 miljoen minder geboortes verwacht in Rusland dan normaal omdat ouders zwangerschappen uitstellen of naar het buitenland verkassen.

Ons nieuwe kleinkind is daar een van.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.