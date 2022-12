Hoe Nederlandse ondernemers asielkinderen alsnog een warme en gezellige sint bezorgden

Wanneer je het aan mensen vraagt, dan vindt een grote meerderheid in Nederland dat we vluchtelingen fatsoenlijk op moeten vangen. Toch lijkt dat politiek nog lang niet doorgedrongen, want overal waar vluchtelingen worden opgevangen wordt nadrukkelijk gecommuniceerd hoe sober alles is georganiseerd. Nee, alléén bed, bad en brood. Geen luxe. Echt zo min mogelijk dingen die het leven ook maar enigszins aangenaam zouden kunnen maken. Pinky promise.

En toen kreeg ik zondag een telefoontje van Marcella Simons. Zij is directeur van de stichting People for People. Opgericht door drie ondernemers: Ali Niknam (Bunq), Joris Beckers (Picnic) en Robert Vis (MessageBird) om gevluchte Oekraïners te helpen. Maar al gauw bleek de nood in Ter Apel heel groot en snel daarna was de conclusie dat de hele asielopvang in Nederland een vreselijk drama is en hulp noodzakelijk.

Want tja, als je het Nederlandse volk belooft dat mensen op de vlucht echt heus niets van de overheid zullen krijgen, dan krijgen ze ook niks. Geen kleding. Goor gaarkeukeneten. Vaak weggestopt in uithoeken, met amper vervoersmogelijkheden om even ergens onder de mensen te komen. De Haagse zuinigheid floreert in de asielketen als nooit tevoren. Wie nog niet gedeprimeerd was, wordt dat wel in een azc.

Maar goed, dat telefoontje van Marcella. Of ik last minute nog even kon helpen. Maandag zou People for People sinterklaascadeautjes, gedoneerd door de stichting Sintvoorieder1, uit gaan delen op de asielboot in het westelijk havengebied. Maar er zitten daar nog heel veel kinderen zonder winterjas, en daar hadden ze er niet genoeg van. Godzijdank bestaat de Nederlandse wil om te helpen: één bericht in mijn buurtapp leverde binnen een paar uur voldoende jassen. Superfijn!

Maar eigenlijk niet de bedoeling, zo legde Robert Vis me de volgende dag uit. Al die individuele giften zijn heel lief, maar waar hij, Ali en Joris goed in zijn, is ondernemen. En dat gaat hier niet over geld verdienen, maar wél over hoe je je machine bouwt. Een distributiemachine om precies te zijn.

Dat gaat pas echt soepel als bedrijven alle spullen die mensen in de 160 opvanglocaties verspreid door Nederland nodig hebben (onderbroeken, sokken, sportkleding, fietsen, reistassen, warme jassen, schoenen, leesboeken, et cetera) in grote aantallen aanleveren, zodat People for People kan zorgen dat die terechtkomen bij iedereen die het nodig heeft. Afgelopen maanden doneerde fashionoutlet Otrium laptops, winkelketen Action bracht pallets vol producten en ook Lidl, Bever en Tony Chocolonely haakten al aan.

Nou. Ik was er dus bij, maandag, toen de sinterklaascadeaus en de jassen werden uitgedeeld. En de lach op de gezichten van al die kids was onbetaalbaar. Dus ik hoop maar dat de Hema’s, de Decathlon’s en de H&M’s in ons land zo snel mogelijk allemaal mee gaan doen en dat die machine flink gaat draaien.

