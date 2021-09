Corona is uit mijn ‘systeem’. Ik bedoel: boodschappen gedaan zonder mondkapje, kleinkinderen opgehaald zonder mondkapje, op terras gezeten zonder mondkapje.

Dat vind ik eigenlijk jammer, want ik heb nog honderd mondkapjes in mijn huis. Dus heb ik me voorgenomen wel naar Rutte, Kaag of Hoekstra met een mondkapje op te kijken. Ik wil niet door ze besmet raken.

Maar mijn corona is weggetocht. De deeltjes vliegen vast nog wel ergens, ze hangen misschien nog tussen de bomen en in oude kerktorens in de gedaante van wat denkbeeldige, klapwiekende vleermuizen, maar ik heb geen last meer van ze.

Wanneer ik om me heen kijk, zie ik dat niemand zich ook nog maar aan één maatregel houdt.

Dat is uiteraard verkeerd. Ik neem het mezelf ook kwalijk. Ik kan natuurlijk wel anders, maar ik voel me niet meer door covid bedreigd. Een jaar geleden was dat nog wel het geval. Ik liet me toen, gelukkig, leiden door angst. Niks verandert gedrag zo snel als doodgewone doodsangst. Nog net niet sliep ik met een mondkapje op in een bad vol handontsmetters.

Ik ben tegenwoordig bang voor andere zaken. Nee, niet het klimaat, maar eerder het gevoel van totale onmacht tegenover een overheid die maar doorgaat met het aanjagen van vrees zonder daar direct iets aan te doen. Hoe zit het met het gas, hoe zit het met de toeslagenaffaire, hoe zit het inderdaad met het klimaat, hoe zit het met de woningbouw, hoe met de landbouw, de migrantenstroom, het onderwijs – ik kan zo wel doorgaan. Je ziet – en dat is wat angstaanjagend is – een golf van ellende op je afkomen en je kunt er niets aan doen.

Wie kan dat wel? De overheid? Je wil niet dat de overheid er beslissingen over neemt, want je weet dat het dan trager dan traag gaat en meestal fout. Je weet ook dat de keuzes van Mark, Sigrid en Wopke niet jouw keuzes zijn. Hoe mooi de democratie ook is, het kan voorkomen dat je – zoals in mijn geval – nooit je zin krijgt. Niet met een meerderheidskabinet en niet met een minderheidskabinet. Wanneer je met vallen en opstaan je eigen ideologie hebt bepaald, voel je je nergens thuis. Een overheid wekt dan eerder wantrouwen dan vertrouwen.

Dat ergert me nu ook aan de huidige covid-maatregelen. De overheid strooit daar met onzekerheidstoverballen. Steeds een andere kleur. Nooit een mooie. En zuigen helpt niet tegen paniek.

En zeker niet tegen dwang!

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.