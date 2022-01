Hoe moet het met mijn Krantenpoes als Het Parool straks een ochtendkrant is?

Het begint om half vijf ’s ochtends. Eerste mekkertje. Dan word ik geacht mijn hand uit bed te laten hangen en in mijn vingers te knippen. Komt ze aangesneld. Aaitje. Mag ik me weer even omdraaien.

Kwartier later, grover geschut. Gekrab, aan het biedermeierstoeltje dat ik van mij oma heb geërfd en waarvan de nieuwe stoffering ook alweer in rafels hangt. Weer in vingers knippen. Weer aaitje. Weer even omdraaien.

Dan: ultimatum. Gerommel op de stapels boeken naast het bed. Leesbril eraf, kletter. Boek op de grond, nagels in de opengevallen bladzijden, krrr, krrr, krrr.

Zucht. Opstaan dan maar.

Jahaa. Brokjes.

Ze is een zelfbenoemde Krantenpoes. Een taak die ze au sérieux neemt, sinds ze het legendarische Gouden Boekje De Krantenpoes van Nienke Denekamp en Peter Pontiac heeft horen voorlezen. “Ik zal dit varkentje eens even wassen,” besluit Krantenpoes daarin.

De journaliste die een belangrijk verhaal moet schrijven maar in slaap is gevallen, wordt gewekt met gestamp op haar toetsenbord, ekk kikk kkk ek mkk verschijnt op haar scherm. De fotograaf die op z’n gemak koffie staat te drinken terwijl hij een foto moet maken van een brand in de stad krijgt nagels in zijn sjaal.

Van de opmaker die de tijd is vergeten, de drukkers die zitten te kaarten tussen de rollen papier en de bezorgers die in het fietsenhok een potje aan het voetballen zijn, Krantenpoes jaagt ze aan en redt de krant. Beloont iedereen met een kopje. Eet een visje. Om daarna op een stapel kranten in slaap te vallen.

Zo stond mijn eigen Krantenpoes er de afgelopen jaren voor garant dat ik niet in bed bleef liggen. Dat ik keurig om 7 uur ’s ochtends achter het beeldscherm zat – alles voor de deadline van Het Parool. Ook deze column is getikt op een vroege ochtend.

Mijn Krantenpoes, moe van haar daadkracht, ligt opgekruld op mijn rugzak naast me; een dag vol slaapjes in het verschiet. Ik heb het Gouden Boekje erbij gepakt. Lees voor: ‘Toen ze genoeg gegeten had, likte ze haar pootjes schoon en deed ze haar oogjes dicht. En het was net alsof ze lachte. Goed gedaan, Krantenpoes.’

Goed gedaan, Krantenpoes. Je was weer meedogenloos.

En morgen begint het opnieuw.

Het jammere is: mijn Krantenpoes doet niet aan weekends. Mijn Krantenpoes snapt niets van zomer/wintertijd. Mijn Krantenpoes heeft niet het minste benul dat dit de laatste column is die ik schrijf voor een middagkrant. Vanaf komende week is Het Parool er in de ochtend. Een nieuw ritme.

Krantenpoes, fluister ik in haar oortje, mag het vanaf nu een paar uurtjes later?

Ze heeft haar oogjes dicht. En het is net of ze lacht.

Marjolijn de Cocq schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? m.decocq@parool.nl