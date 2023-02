Hoe moeizaam, dat worstelen met criminele patsers

Dat misdaad niet mag niet lonen is een bekende wensdroom. Toch valt het de overheid niet mee de klatergouden levens van de grote jongens in de onderwereld uit balans te duwen. Ik volg de worsteling al decennia met belangstelling.

We weten allemaal dat geld en glamour dé drijfveren zijn van criminelen. Wil je de boeven dwarszitten, dan moet je proberen hun weelderige leventje te verstoren.

Het is weerbarstige materie, die doet denken aan de historische Processie van Echternach. drie stappen vooruit, twee stappen terug.

Viptafels

Zo bond Amsterdam de strijd aan met viptafels in clubs omdat die criminelen aantrekken die ellende brengen en door het strooien met geld jongens verleiden die de aantrekkingskracht van snelle winst voelen. De gemeente hield niet vol

De ‘patseraanpak’ was her en der een succes: de overheid pakte dikdoeners zonder legaal inkomen hun sportieve bolides af. Tot lokale politici terugschrokken voor het verwijt van etnisch profileren.

Liefst drie keer keek ik mee met acties van rechercheurs en instanties rond de winkels in de P.C. Hooftstraat waar criminelen met pakken contant geld zichzelf en hun gangsterliefjes fêteren. Ze hoopten die specifieke ondernemers te laten zien dat ze door het aannemen van dubieuze stacks contant geld de misdaad faciliteren.

Valse namen

Samen met een wetenschapper wijdt een van de drijvende krachten achter die acties wat pagina’s aan de strijd tegen het ‘pats- en pronkgedrag’ in het lezenswaardige boekwerkje Strijden tegen crimineel gewin. Ze beschrijven daarin ook hoe criminelen en sommige ondernemers reageerden. Zo werden aankoopbonnen en winkelpassen op valse namen gezet (‘Klaas Vaak’), benaderden malafide klanten via Werkspot acteurs om als hun personal shopper met hun geld te winkelen, ontvingen winkeliers hun onderwereldklanten na sluitingstijd of rekenden ze af als de aankopen aan de deur werden afgeleverd.

Het cashbedrag omzeilen waarbij de ondernemer een ‘melding ongebruikelijke transactie’ moet doen, daarnaast ook is doodeenvoudig: je splitst de bon in twee kleinere. Sommige winkeliers pakken jaarlijks honderden biljetten van 500 euro aan en zien dat – anders dan de overheid – niet als verontrustend signaal dat de klant misschien crimineel is. Uit het boekje: ‘Opsporing gebeurt incidenteel, maar is bewerkelijk en misdrijven bewijzen is moeilijk.’

Daarom blijft de missie de ondernemers in de PC en in de shop-in-shops van de Bijenkorf te motiveren géén pakken contant geld aan te nemen. De overheid blijft daarmee de verantwoordelijkheid noodgedwongen afschuiven op de ondernemers.

Risicowinkels

Winkeliers in de PC die criminelen niet durven weigeren of domweg omzetverlies vrezen, hebben via hun winkeliersvereniging een brief gekregen met argumenten om toch maar op pin-only over te stappen. Een ‘top X van risicowinkels’ krijgt alsnog bezoek. Het ‘grote warenhuis’, zoals het omfloerst heet, belooft dat de beveiligers samen met de politie ‘potentiële criminele cashaankopen gaat signaleren’.

Het blijven kleine stapjes in een Processie van Echternach.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Parool Misdaadpodcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in Amsterdam en ver daarbuiten.

Reageren? paul@parool.nl.