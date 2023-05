Hoe leg je uit dat twee derde van de Nederlandse Turken tóch op Erdogan stemde?

Er was maar één vraag die ik deze week van iedereen kreeg, overal waar ik kwam: “Hé maar Lale, hoe kán dat nou, dat 69 procent van de Turken in Nederland voor Erdogan heeft gestemd, terwijl ze toch de geneugten van vrijheid hier kennen?” In combinatie met de vraag: “Hoe kán dat toch, Lale, dat de bewoners van aardbevingsgebieden in Turkije vooral op Erdogan hebben gestemd?”

Elke keer overviel me dan een gevoel van willen zuchten. Een gevoel dat het beste te beschrijven valt met de woorden terneergeslagenheid, moedeloosheid, schaamte, boosheid en teleurstelling. Maar ook het gevoel van niet weten waar je moet beginnen met je antwoord.

Want hoe leg je mensen die allang niet meer weten hoe het voelt om extreem religieus en nationalistisch te zijn, op zo’n niveau dat al het andere er ondergeschikt aan raakt, uit dat de Nederlandse Turken die hier het land met ons delen eigenlijk die geneugten van Nederland – zoals vrijheid en een functionerende democratie – helemaal niet zo belangrijk vinden? Hoe leg je ze uit dat het die 69 procent van de Turken hier aan hun reet zal roesten dat er in Turkije meer journalisten vastzitten dan in China en Iran bij elkaar?

Hoe leg je uit dat het deze 69 procent niet uitmaakt dat 2700 onafhankelijke rechters zijn ontslagen en meer dan 500 rechters achter tralies zitten? Dat het die Nederlandse Turken niet uitmaakt dat de Turkse regering moedwillig politieke tegenstanders, de onafhankelijke rechtspraak en de vrije pers uitschakelt? Hoe leg je ze uit dat zolang Nederlandse Turken met hun euro’s daar goedkoop op vakantie kunnen en bezit kunnen kopen, ze er geen nachtje minder om slapen wat de koers van de lira voor de Turken dáár betekent?

Hoe leg je uit dat álles wat zij belangrijk vinden in een politiek leider samenkomt in de heer Erdogan, die enkele jaren terug zelfs de Nederlandse cartoonist Ruben L. Oppenheimer en Duitse cabaretier Jan Böhmermann het liefst in de cel had zien belanden voor het beledigen van een ‘bevriend’ staatshoofd? Die columnist Ebru Umar ’s nachts naar een politiebureau liet meesleuren vanwege belediging en een landarrest oplegde?

“Erdogan is conservatief, religieus, nationalistisch en zegt de juiste dingen, waardoor hij charismatisch is voor zijn achterban,” zei ik maar. “Zélfs de mensen van de aardbevingsgebieden vallen daar dus voor?” vroegen ze me. “Ja, zelfs die stemmen nog liever op iemand die verantwoordelijk is voor hun leed, dan stemmen op de seculiere oppositie, die ze als ongelovig beschouwen. Dat is het stockholmsyndroom, kennelijk,” zei ik.

“Maar als je al zo lang in Nederland woont, weet je toch beter?” vroegen ze vergeefs. “Nee, de Turken hier zijn afkomstig van het platteland en de steden waar juist het grootste gedeelte van Erdogans aanhang zit. En die ideeën worden hier alleen maar versterkt, door weekendscholen bijvoorbeeld, omdat de Nederlandse overheid daar niets tegen heeft gedaan de afgelopen 20 jaar,” zei ik.

Diezelfde avond zag ik dat Turken die de oppositie steunen massaal hadden getweet dat ze bij de volgende aardbeving niet zullen doneren, omdat het vooral de seculiere, rijke Turken waren die het geld doneerden aan de conservatieve rampgebieden, maar diezelfde gebieden nu verantwoordelijk zijn voor de verdere teloorgang en de vervlogen hoop.

Ik denk dat ik de volgende keer ook pas.

Lale Gül schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

