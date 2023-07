Hoe lang houden wij nog vrede? Kunnen de rellen in Frankrijk niet overslaan naar hier?

In een brief van mijn vader aan zijn broer schrijft hij dat er een moment in Japanse krijgsgevangenschap was dat hij geen vrede wilde. Integendeel.

Het had een merkwaardige reden: mijn vader was ervan overtuigd dat hij in het kamp zou sterven. Dat was tot daaraan toe. Maar dat Nederland, het Moederland, de oorlog zou verliezen, kon hij moeilijk verkroppen. Er moest doorgevochten worden.

Mijn vader was uiteindelijk een koloniaal. Hij wist dat men mettertijd Indië moest opgeven, maar hij wilde daartoe niet door de Japanners worden gedwongen. De overgang van Indië naar Indonesië moest in goede banen worden geleid en diende zo’n tien jaar te duren.

Mijn vader stierf bijna in het kamp, daar heb ik al eens over geschreven. Vrienden hielden hem in leven.

Ik schrok toen ik de zin las dat hij zeker wist dat hij in het kamp zou sterven en meende dat er doorgevochten moest worden. Wist hij bijvoorbeeld dat de Amerikanen de atoombom hadden uitgevonden? Ik heb het hem nooit gevraagd. Ik heb altijd gedacht dat hij zo snel mogelijk vrede wilde omdat de omstandigheden in het kamp verschrikkelijk waren.

Maar ik begrijp hem wel. Juist als je eigen leven er niet meer toe doet en je het hebt opgegeven, wil je dat je landgenoten doorgaan met knokken. Al kan jij niet meer winnen, zij moeten nog wel voor de overwinning strijden. Anders ben je helemaal voor niets gestorven.

Ik ben bang dat het heel lang gaat duren voordat er over vrede tussen Rusland en Oekraïne onderhandeld gaat worden. De hoeveelheid gesneuvelden zouden, bij wijze van spreken, eigenlijk de vrede dichterbij moeten brengen, maar het tegendeel is het geval. Hoe meer doden, hoe groter de noodzaak wordt om de oorlog te continueren.

Er wordt wel beweerd dat Oekraïne, als het vrede wil, een deel van het land moet opgeven zodat Rusland dat kan uitleggen als een overwinning. Pyrrus als vredesstichter. Want het zou natuurlijk voor beide een schijnoverwinning zijn. Maar zelfs als Pyrrus een vredesverdrag voor elkaar krijgt, betekent dat niet dat Rusland over drie, vijf of tien jaar niet wéér met een oorlog kan beginnen. Vrede is nooit voor eeuwig.

In hoeveel landen op de wereld wordt er momenteel niet gevochten?

Hoe lang houden wij nog vrede? Kunnen de rellen in Frankrijk niet overslaan naar hier?

Bestaat er iets dunner dan een zijden draad?

Daar hangt ons leven aan.

