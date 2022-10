Hoe lang heb ik de vragen aan mijn nu stervende vader niet verdrongen

Lang, heel lang wilde ik met mijn vader, mijn nu stervende vader, in gesprek gaan.

Hem vragen naar zijn leven, zijn keuzes.

Waarom hij me nooit een brief heeft gestuurd, of in zijn eentje bij me langskwam toen ik studeerde.

Het kwam er niet van. Ik durfde niet.

“Gewoon een keer binnenstappen, en het doen,” zei een vriend.

Ik kende ook mensen die gesprekken met hun ouders hadden opgenomen. In meerdere sessies. Ze waren zo blij dat ze dat hadden gedaan. Waardevol.

Vaak op het punt gestaan, maar een openingsvraag kwam nooit over mijn lippen. Alsof de woorden in staking waren. Het lukte gewoon niet. Kwam ook bij dat mijn vader geen prater is.

Nou ja, hij kan me alles vertellen over de vlinders in de tuin, of over de lenzen van zijn fototoestel.

Maar waarom hij in 1980 van mijn moeder scheidde?

En waarom ze in 1983 weer met elkaar trouwden?

Ik denk dat het te veel op een ondervraging zou lijken als ik hem die vragen voor de voeten zou werpen.

Hij houdt er niet van in een hoek gedrukt te worden.

Hij wil nooit naar een eiland, want daar kan hij niet af wanneer hij wil.

Daarom stapt hij nooit in een vliegtuig.

De huiskamerdeur moet altijd op een kier staan.

De slaapzak ritst hij nooit dicht.

Hij wil niet in een kist begraven worden.

Nu ligt hij in zijn bed te sterven, met zijn zoon ernaast die maar niets vraagt.

Als hij dood is ben ik ook zijn stem kwijt.

Wat hij van mij vond, hoe hij over mij denkt.

Heel lang heb ik ook die vragen verdrongen, er niet aan gedacht.

“Vind je dat dan niet belangrijk?” zei die vriend. Ook hij had zijn vader nooit vragen gesteld en had daar vreselijk veel spijt van.

“Ach,” ik denk dat ik zoiets heb geantwoord.

“Eikel,” zei die vriend.

In 2011 kwam bij uitgeverij Contact mijn dichtbundel Lichaam uit. Het is een verkapte liefdesverklaring aan mijn vader, zie ik nu ik de gedichten weer eens lees.

Ik stuurde de bundel naar mijn ouders.

Mijn moeder belde een paar dagen later op.

“Mooie gedichten,” zei ze.

Ik wachtte.

“Je vader vond het ook mooi.”

Zelf vertelde hij me dat niet.

En weer durfde ik hem er niet rechtstreeks naar te vragen.

De laatste dagen vind ik het geloof ik toch belangrijk wat hij van me vindt. Dat hij iets zegt.

In 2016 verscheen bij Querido mijn roman Oberhausen. Waarin een man de biografie van zijn vader schrijft. Ja, die man was ik en die vader was mijn vader. Fictie is ook altijd voor een bepaald deel waarheidsgetrouw. Het was denk ik weer een manier om mijn waardering voor mijn vader uit te spreken. Vooruit: dat ik van hem hou.

Mijn moeder was bij de presentatie en nam het boek mee naar huis.

Een paar dagen later belde ze me op.

“Een mooi boek hoor.”

Ik wachtte.

“Je vader vond het ook mooi.”

Hij kwam niet aan de telefoon om het me persoonlijk te zeggen.

Hij heeft er tot de dag van vandaag met geen woord over gesproken.

Maarten Moll

