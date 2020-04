‘Hoe kunnen mensen denken dat de coronaregels niet voor hen gelden?’

Een bord waarschuwt om 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Beeld ANP



Zoals in elke persconferentie tijdens de ‘intelligente lockdown’ complimenteerde premier Rutte ook woensdag alle Nederlanders die hun best doen om de coronamaatregelen na te leven. Dat geldt voor bíjna het hele land, benadrukt hij dan.

Ik wou dat ik er zo positief naar kon kijken, maar ik kan niet voorkomen dat die paar uitzonderingen me mateloos irriteren.

Vanuit mijn appartement kijk ik uit op een stukje gras aan het water, waar het op zonnige dagen druk is. De meeste mensen houden genoeg afstand, maar er is dagelijks minstens één groepje dat de regels aan zijn laars lapt. Vijf, zes, soms zeven mensen die samen in het gras zitten. Ze delen eten met elkaar. Soms zitten er drie op een bankje en drie in het gras, misschien omdat ze dan makkelijk kunnen doen alsof ze niet bij elkaar horen als de politie langskomt. Dat vinden ze zelf wellicht heel slim.

Ik vind hen niet zo slim. Ik snap niet hoe ze kunnen denken dat de maatregelen niet voor hen gelden. Alsof die ooit waren ingevoerd als ze niet van levensbelang waren.

Het is niet dat ik vind dat niemand nog naar buiten mag. Ik ga zelf regelmatig even het huis uit, op tijdstippen waarop het rustig is. Als ik ga hardlopen, doe ik dat niet direct na werktijd. Dan kan ik in ieder geval die 1,5 meter afstand bewaren. Ik kan u vertellen: hardlopen was nog nooit zo intensief. Ik let constant op mensen om me heen, slalom alsof een wesp me achterna zit en wacht langs smalle paadjes tot tegenliggers gepasseerd zijn.

Dat zeg ik niet om mezelf op de borst te kloppen; dat zeg ik omdat zulke alertheid voor iedereen zou moeten gelden. Toch doen veel hardlopers dit niet. Die piepen er gauw langs. ‘Even snel.’ Sommigen kijken me aan alsof ik krankzinnig ben omdat ik de berm induik. Overdreven, lijken ze te denken. Ik voel me op die momenten als dat ene jochie uit de klas dat braaf alle regels volgt.

Daarom klamp ik me maar vast aan de woorden van Rutte en hou ik mezelf voor: nee, bijna alle Nederlanders zijn zoals ik.

Dat ‘even snel’ geldt op meer plekken. Fietsers zoeven soms op een paar decimeter afstand voorbij en in de supermarkt reiken sommige klanten langs me heen om iets uit het schap te pakken. Een paar dagen terug stond ik (ja, op een rustig moment) aan het water voor mijn huis. Er dook ineens een hond naast me op. Ik stak mijn hand instinctief uit om hem te aaien en hield die halverwege stil. Een paar dagen eerder had ik gelezen dat contact met huisdieren het beste te vermijden is omdat ook zij vatbaar zijn voor corona, al lijken ze er beter tegen te kunnen dan mensen. Toen het baasje aan kwam lopen, zei ik tegen hem (ja, van 1,5 meter verderop) hoe moeilijk ik het vond me te bedwingen zijn hond te aaien. De man kon het waarderen, want: “Veel mensen aaien hem vaak toch even snel.”

Weer dat ‘even snel’. Alsof de regels niet nodig zijn als ze maar heel kort geschonden worden. Alsof de 1,5 meter niet geldt als je hem vlug genoeg overbrugt.

Ik vind het knap van meneer Rutte dat hij zich zo richt op het positieve. Dat bedoel ik niet honend; ik meen oprecht dat ik het in zijn schoenen niet zou kunnen laten een preek af te steken tegenover die paar Nederlanders voor wie zijn lovende woorden juist niet gelden. In de hoop dat de groepjes in het gras even snél ophouden met hun lenteleventje leiden alsof consequenties niet bestaan.