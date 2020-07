Beeld Maarten Brante

Dat het vinden van een sociale woning in Amsterdam zeer moeilijk is, weten we allemaal. Sinds corona in ons land is, is er nog een probleem bijgekomen. Als je, na jaren op de wachtlijst te hebben gestaan, al in aanmerking komt voor een woning, moet je die nu accepteren op basis van een video. Je kunt de woning namelijk niet bezichtigen.

Normaal was het zo dat de eerste twaalf mensen op de ranglijst werden uitgenodigd om de woning te bekijken. Deze kregen gezamenlijk een kwartier om de woning te bezichtigen. Nu krijg je een videolink naar een korte video van de woning. Je mag het huis niet in. Het komt erop neer dat je pas echt weet wat je huurt op het moment dat je het contract hebt ondertekend en de sleutel in ontvangst neemt.

Ik vind dit een bizarre ontwikkeling. Hoe kun je nu een woning accepteren op basis van een video? Het gaat niet om een broek die je on­line bestelt. En die kun je nog retourneren. Eenmaal het huurcontract getekend, zit je aan de woning vast.

Aan het begin van de coronacrisis zorgden sommige woningbouw­verenigingen voor een sleutelkluisje aan de woning. Dan kreeg je de code en een tijdslot om de woning te bezichtigen. Schijnbaar is dit te duur, of te veel werk, want dit is afgeschaft.

Inmiddels zijn veel regels rondom corona door het RIVM versoepeld. Het lijkt mij dat woningbouw­verenigingen zich aan de voorschriften kunnen houden. Plan twee keer een tijdslot van vijftien minuten in, nodig de eerste vijf mensen op de lijst uit en een half uur later de volgende vijf mensen. Maak desnoods het dragen van een mondkapje en het ontsmetten van handen verplicht, als extra voorzorgsmaatregel.

Kortom: stop met het laten bezichtigen van een sociale huurwoning middels een video, voordat dit ­standaard wordt. Het vinden van een geschikte sociale huurwoning is al moeilijk genoeg.

Willem de Blaauw, Amsterdam