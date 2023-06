Fragment van een e-mail aan mijn zuster.

‘(…) en toen kwam ik er ook achter dat onze psychiaters (die van mamma, jou en mij) elkaar kenden en ik dacht: hoe zouden die gesprekken tussen hen zijn gegaan? “Die familie Holman... ook knettergek! Ja, die jongste zoon... een aansteller. En die moeder... totaal de weg kwijt. Door de oorlog! En die zuster...”

Ach, als mij één ding is duidelijk geworden, dan is dat dit: de psychiatrie was direct na de oorlog niet bij machte iets te doen aan oorlogstrauma’s. Dat freudiaanse en jungiaanse gezeik heeft meer kwaad gedaan dan goed. Mamma en jij bleven elke week maar jullie eigen trauma’s oproepen. Dat is niet gezond. De psychiater werd een statussymbool en modegril. Ging je niet in therapie, dan waren je klachten niet serieus te nemen.

Of de psychiaters nu beter zijn, weet ik niet. (Ik heb de mijne ingeruild voor de cardioloog, de oogarts en de neuroloog.) Maar ik denk het wel; psychiaters doen tegenwoordig aan filosofie en leggen – ook tevergeefs, dat wel – de aarde op de bank. Dat kan geen kwaad.

Maar o, wat waren pappa en mamma gestoord. Of niet? Hoe konden twee mensen die zo van elkaar hielden, elkaar tevens haten? Of haatten ze elkaar niet? Hoe konden twee mensen zo gelukkig en zo ongelukkig met elkaar zijn? In ons huis woonden vijf verschillende dieren, denk ik wel eens, die de hele dag met elkaar spraken maar elkaar niet konden verstaan: een hond die blafte, een kat die miauwde, een slang die siste, een mol die dagenlang in zijn holletje bleef en een rat. Rara wie was ik?

De Tweede Wereldoorlog moet zijn plaats kennen, zus. Andere oorlogen komen onze kunsten binnen en wij worden te oud om ons verhaal nog duidelijk te kunnen vertellen. Wij zijn onherkenbare wandelende oorlogsmonumenten van een oorlog die niemand zich meer herinnert. Wat zeggen ons de oorlogen tussen Japan, China en Rusland? Zelfs in Israël zegt ’40-’45 wel iets, maar niet zoveel. Ze hebben daarna nog zoveel oorlogen op hun eigen grondgebied gehad.

Lieve zuster, veel Italiaanse kussen. Als we terug zijn komen we jouw soto eten, die altijd smakelijker is dan de mijne, maar die van mij lijkt echt meer op die van mamma. Soms denk ik dat ik de oorlog in die soep van jou proef. Is dat onzin? Ik geloof het niet.

Koken is zingeving. Onze zingeving. Ik heb zin in jouw soto.’

