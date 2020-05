Hoe komt de binnenstad uit de coronacrisis?

De Amsterdamse Wallen zijn compleet uitgestorven, de sekswerkers zitten thuis en gek genoeg gaat de gemeenteraad na de meivakantie debatteren over de toekomst van de raamprostitutie in de stad. Weet u het nog? Het was de afgelopen jaren zó druk op de Wallen dat een debat op gang is gekomen over de vraag hoe de toekomst van dit stukje stad eruit ziet.

Burgemeester Femke Halsema wil niet alleen de drukte verminderen, maar ook mensenhandel tegengaan en de positie van kwetsbare vrouwen verbeteren. Dit doet ze aan de hand van vier scenario’s, die ze heeft voorgelegd aan de raad. Het kan nog alle kanten op: meer ramen op de Wallen, minder ramen, alle ramen weg, of de gordijnen dicht. Een eerste stap is inmiddels gezet. De gemeente gaat onderzoek doen naar een prostitutiehotel of erotisch centrum buiten de Wallen, om de druk op de binnenstad te verminderen.

Een maand of drie geleden was dit debat nog urgent, inmiddels is het een geluid uit een ver verleden. Toeristen zijn uit het straatbeeld verdwenen en sekswerk ligt stil door corona. Veel sekswerkers zijn terug naar Oost-Europa. De achterblijvers kunnen aanspraak maken op de steun van het kabinet voor zelfstandige ondernemers, maar die loopt binnenkort af.

Halsema heeft eerder tegen de raad gezegd dat ze wil kijken hoe de Wallen uit de corona­crisis komen voordat ze toe is aan de volgende stap. De raad wil zo lang niet wachten. GroenLinks heeft de toekomst van de Wallen weer op de agenda gezet, om te bespreken hoe dit debat verder moet gaan in deze crisistijd.

Juist nu de druk van de ketel is, kan het debat in alle rust worden gevoerd. Het zou zonde zijn als de gemeenteraad tijd verspilt, zeker in de wetenschap dat, als deze ellende voorbij is, toeristen weer terugkeren naar de stad en daarbij de Wallen niet zullen overslaan. Deze kans mag de politiek niet laten lopen. Hierbij is het wel van belang dat sekswerkers betrokken blijven, ook al is dat nu lastig.

De gemeenteraad zou het debat breder moeten trekken, naar de gehele binnenstad. De stilte op straat, niet alleen op de Wallen, maar ook in gebieden daaromheen, maakt duidelijk dat het centrum van Amsterdam te veel leunt op toerisme en dagjesmensen.

Inmiddels bestaat op de Stopera enige consensus dat deze crisis een kans biedt om de binnenstad aantrekkelijker te maken voor Amsterdammers. Hoe? Dat is een lastige vraag. Door de crisis zullen veel toeristische bedrijven omvallen. Het zou mooi zijn als daar zaken voor terugkeren die zich meer richten op buurtbewoners.

De economie moet diverser, wat dat betreft is de komst van financieel techbedrijf Adyen op het Rokin een goede ontwikkeling. Die onderneming draait ook in deze tijden gewoon door en het personeel zal een broodje willen eten in de buurt of een snelle boodschap moeten doen.

De gemeente moet de regie pakken, desnoods via het vastgoed, zoals de NV Zeedijk de opleving van die buurt een impuls gaf door panden te kopen en daar goede huurders bij te zoeken. Dat kost niet alleen tijd en geduld, maar ook veel geld en dat is in deze tijd een probleem.

Wellicht willen Amsterdamse ondernemers investeren in hun stad. Net als in de negentiende eeuw, toen gefortuneerde families hun geld staken in het Vondelpark, Artis en in arbeiderswoningen in de Jordaan. De zakenmannen van beurslieveling Adyen zitten straks om de hoek.

Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

