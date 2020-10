‘Hoe kan die Rutte leven van zo’n bedrag?’

‘Majesteit, zullen we de televisie uitzetten?”

“Waarom, lakei?”

“Mark Rutte verdedigt u.”

“Hoezo? Waar gaat het over?”

“Over uw salaris, Majesteit.”

“Ja, dat is schandalig weinig. De grondwettelijke uitkering die ik krijg is maar zes miljoen en zevenenvijftigduizend euro. En het feitelijke inkomen van mij bedraagt net een miljoen. Nog even en we moeten naar de voedselbank.”

“Precies, Majesteit. En dat willen we niet. En daarom verdedigt Mark Rutte u.”

“Geweldige man, die Rutte. Hoeveel verdient hij eigenlijk?”

“Hij verdient honderdzeventigduizend negenhonderd en tien euro inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering, Majesteit.”

“Je bedoelt natuurlijk, één miljoen honderd zeventigduizend.”

“Nee, Majesteit. Hij verdient honderdzeventigduizend negenhonderd en tien euro.”

“Heeft hij rijke ouders of zo? Een erfenis gehad?”

“Nee, Majesteit.”

“Maar hoe kan dat? Hoe kan hij leven van zo’n bedrag? Als ik geen rijke ouders had gehad dan zou ik niet weten…”

“Hij eet broodjes kaas op het ministerie en fietst naar zijn werk.”

“Wat in en in tragisch.Wat vreselijk. Zou Amalia over een paar jaar iets voor hem zijn?”

“Lijkt me een geweldig koppel, Majesteit, maar…”

“Ik denk dat het volk wel in opstand komt, denk je niet?”

“Ja, dat denk ik ook, Majesteit, want…”

“Want wat ik verdien is echt te weinig. De belastingbetaler wil in deze coronatijd liever dat ik ietsje meer krijg, dan… dan…mensen in Nederland die geen koning zijn.”

“Ja, Majesteit.”

“Als ik te weinig geld krijg, dan is dat de voorwaarden scheppen voor een opstand onder de burgers.”

“Ja, precies. Daarom vroeg ik mij af: is Mark Rutte wel de beste om u te verdedigen? Het volk baalt wat van hem.”

“Ja… Ja… Misschien Grapperhaus… Die schijnt nu populair te zijn.”

“Ik meen van niet, Majesteit.”

“Tja…Die mevrouw Kaag! Die is toch echt voor gewone mensen…”

“Misschien zijn er betere, Majesteit?”

“O ja, natuurlijk. Hugo de Jonge. Iedereen vindt hem leuk. Grappige man. Moet altijd lachen als ik hem zie.”

“Eh…”

“Of hoe heet die leuke vrouw… van de Belastingdienst.”

“Belastingdienst…. Dat valt slecht bij het volk, Majesteit.”

“Maar het volk wordt woedend als ik niet genoeg krijg. Dat kan echt niet. Ik moet meer.”

“Natuurlijk, Majesteit. Maar het is coronatijd! Mensen raken werkloos!”

“Ja, precies. Straks raak ik ook nog werkloos!”

“En we hebben miljarden en miljarden geleend, Majesteit. Er zijn gigantische problemen…”

“Ik weet het, ik weet het. Daarom heb ik ook meer nodig.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl