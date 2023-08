Hoe hoger de shockfactor op pagina’s als C’est mocro, hoe meer clicks

Ik maak me wel eens zorgen om de nieuwsvoorziening van mensen die niet veel te besteden hebben, zoals veel jongeren; een grote, beïnvloedbare en kwetsbare groep. Vooral als ze opgroeien in een lage sociaaleconomische klasse, waarbij weinig mensen om hen heen een corrigerende of educatieve rol spelen.

Tegenwoordig hebben alle kwalitatieve media een betaalmuur, en niet zomaar één: een volledig NRC-abonnement kost je bijvoorbeeld al gauw meer dan 400 euro per jaar. Maar als feitelijke en verdiepende informatie overal geld kost, wijkt men steeds meer uit naar gratis nieuwsbronnen: louche nieuwspagina’s op Instagram, Facebook, Youtube en Twitter die vooral de aandacht trekken met grote, vetgedrukte letters, schreeuwende foto’s en halve waarheden in de koppen, waardoor je geneigd bent alleen al uit verbazing op het artikel te klikken.

Het Instagramaccount C’est mocro is een perfect voorbeeld: het account heeft bijna een miljoen volgers (bijna evenveel als NOS Stories, een kwalitatief hoogstaande pagina van de NOS, toegespitst op jongeren); de volgers zijn, afgaande op de reacties, voornamelijk (allochtone) jongeren.

Elke week krijg ik wel een screenshot of artikel van deze pagina doorgestuurd met het onderschrift: ‘Moet je dit zien!’. En iedere keer valt me op dat het een kwaadaardige, sensationele manier van nieuws brengen is, waardoor de pagina weet dat het in ieder geval ‘iets’ doet met de gevoelens van mensen, opdat ze veel engagement krijgen onder elke post. Hoe meer views, likes en boze of verbaasde reacties, hoe meer mensen het doorsturen of delen, hoe meer inkomsten en volgers voor de pagina, bijvoorbeeld door middel van advertenties en sluikreclame.

En het stomme is; dan doe je het ‘goed’ als pagina, volgens de algoritmes van Instagram, Facebook en Youtube. Je krijgt continu een pluim en dagelijkse en wekelijkse updates in je mail als paginabeheerder: complimenten over hoeveel kliks een post heeft gehaald en een overzicht van de populairste en best gelezen artikelen.

Het kwalijke: de inhoud en de feitelijkheid zijn volstrekt onbelangrijk. Of je nou zegt dat politici kinderbloeddrinkende pedofielen zijn of dat vaccins autisme veroorzaken bij kinderen; het mag, het kan, en het wordt zelfs aangemoedigd, want dat zijn de dingen die veel onwetende en onopgeleide mensen, die alles meer wantrouwen uit onbegrip, nou eenmaal interessant vinden.

Gevolg: steeds sluwere websites die gebruikmaken van de behoefte aan nieuwsvoorziening, maar dan dermate selectief en opzienbarend dat ze gegarandeerd op elk artikel honderden duizenden clicks krijgen. En elke week proberen ze zichzelf weer te overtreffen.

Onderwerpen die het goed doen qua shockfactor worden extra uitgemolken: zo is alles wat betreft vaccinaties, klimaatverandering, pedofielen, transgenders, kinderen, seksuele voorlichting en lhbtq een waanzinnige clickjesmagneet, en wordt de erop volgende artikelen steeds alarmerender: ‘Ze hersenspoelen onze kinderen op school met dat hetero zijn niet meer normaal is!’ of ‘Biden knabbelt aan klein meisje!’ Een comment onder het artikel over Biden: ‘De wereld wordt geregeerd door pedofielen en we kijken toe!’

Bovendien valt op dat er een soort natuurlijke bondgenootschap ontstaat tussen extreemrechts en andere conservatieven: de reactie van de extreemrechtse Dries van Langenhove, voormalig Vlaams parlementslid, heeft de meeste likes onder laatstgenoemd artikel.

Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik heb er echt geen zin om bij iedere verjaardag mensen te spreken die complete ontlasting over me uitstorten als het ineens gaat over maatschappelijke onderwerpen en politiek, omdat ze geen goede krant willen betalen.

