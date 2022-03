Hoe hij met een roze snorkel op Italiaanse vissen voor poëzie probeert te winnen

‘Van de zeer nabije oorlog in Oekraïne naar een domme man over vissen of zoiets,’ twitterde oud-VVD-Kamerlid en -Kamervoorzitter Frans Weisglas op 21 februari over de uitzending die dag van M.

Een historicus: ‘Die “domme man” is een jonge schrijver die aan de weg timmert, en die er ook niets aan kan doen dat hij op dit moment stond geprogrammeerd. Maar ga vooral door te bevestigen dat uw verkalkte partij van zelfzuchtige geldwolven wordt gedreven door cultuurhaat.’ Een dichter: ‘Joost Oomen is heel intelligent. Niet alle lichtheid is dom, integendeel zelfs zou ik durven beweren.’

Weisglas moest al snel op zijn schreden terugkeren: ‘Ik had dat niet zo moeten zeggen.’ Uitgeverij Querido bood aan een persoonlijk voor Weisglas gesigneerd exemplaar van Oomens Visjes toe te zenden.

Toegegeven, Oomen – het grote publiek kent hem van zijn deelname aan De slimste mens – is een behoorlijk ongrijpbaar figuur en volstrekt eigen. Ik interviewde hem in 2020 over zijn debuutroman Het Perenlied, een betoverend sprookje over een Bietenkoningin, onuitgesproken liefde en de fuik van Disney. Elke vraag riep een tegenvraag dan wel tegenwerping dan wel opgewekte rant op. Maar vrolijk en inspirerend was het gesprek wel. Zijn boodschap: bijdragen aan een lievere, vrolijker wereld.

Somber, angstig, moe, besloot ik deze week – de luxe dat ik me dat kan permitteren – het nieuws daar te laten en met Visjes in bed te kruipen. Oomen heeft zijn reputatie inmiddels gevestigd, als een van de talenten van de nieuwe ‘generatie van twintig’.

In Visjes, reisverslag tegen de achtergrond van de coronacrisis, vertrekt Oomen in mei 2021 naar het Italiaanse eilandje Salina, ten noorden van Sicilië. Waar hij zich tot taak stelt, zo schrijft hij in een brief aan de burgemeester, bij te dragen aan de heropleving van de toeristenindustrie op het eiland: door een vis te vangen met een gedicht.

Want als hij kan bewijzen dat de vissen van Salina van poëzie houden, zullen er van heinde en verre dichters komen. ‘Dichters zijn altijd op zoek naar 1) een wonder en 2) een nieuw publiek. Daarbij zijn het ontzettend fijne toeristen: ze zitten veelvuldig op het terras en zijn dol op lokale wijn.’

De honderden visjes aan wie hij door zijn roze snorkel in open zee voordraagt, blijken Johnny the Selfkicker mooi te vinden, en Fritzi Harmsen van Beek en Hugo Claus en zijn eigen gedicht Ik ben een kurkje. ‘Ik zal een nat gedicht voor ze schrijven,’ besluit Oomen. ‘Speciale vispoëzie, zout en met een zin over het haakje, zodat ze zelf kunnen beslissen of ze gevangen willen worden.’

