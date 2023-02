Het was toeval. Maar amper een paar uur nadat Chris Aalberts en ik een podcast hadden opgenomen over hoe het allemaal misging met star artist Joseph Klibansky, verschenen de eerste filmpjes online van de plaatsing van een standbeeld uit zijn fabriek: alwéér dezelfde aap met een feestmuts op. Ditmaal tijdelijk, voor een maandje, in het skioord Lech Zürs am Arlberg.

Misschien heeft u nog nooit van Klibansky gehoord en dat is waarschijnlijk iets goeds. Om eerlijk te zijn was ik zelf ook nogal late to the party en viel me pas de laatste paar jaar op dat die naam steeds vaker opdook en dan vooral in combinatie met rollende ogen en veel (heel veel) diepe zuchten van mensen uit de kunsten.

Tijd dus om me eens te verdiepen in deze kennelijk nogal vermoeid makende man die zichzelf presenteert (daar heb je het al) als de nieuwe Jeff Koons. En dit doet hij niet alleen in woord: wie het werk van Koons kent en daar dan wat plaatjes van de beelden van Klibansky naast zet, ziet de overeenkomst in beeld. En die overeenkomst – nét geen plagiaat, maar voor de leek niet van elkaar te onderscheiden – is er ook met sommige werken van Andy Warhol en Jean-Michel Basquiat.

Om te testen of mensen de kunstenaars uit elkaar kunnen houden knutselde ik een kleine quiz in elkaar met daarin steeds een afbeelding van een werk van een van de genoemde kunstenaars in combinatie met de vraag: wie maakte dit?

Bijna niemand had ze allemaal goed.

Of dit verboden is? Nee, gelukkig niet. Maar toch zou je kunnen betogen dat de werkwijze van Klibansky tegen bedrog aanschurkt. Zo meldde hij zich in 2011 bij veilinghuis Sotheby’s om zijn eigen werk, een fotobewerking die niet te onderscheiden was van fotobewerkingen gemaakt door zijn voormalig collega Floyd Douglas, te laten veilen. Het veilinghuis weigerde eerst, want Klibansky was een nobody en Sotheby’s heeft haar goede naam hoog te houden. Maar toen hij aangaf al een koper te hebben, stemde het veilinghuis toch toe.

Die koper, dat was volgens ingewijden Joseph Klibansky zelf. En binnen no time ging er een persbericht rond dat hij de allerjongste kunstenaar ooit was die zijn werk voor een recordbedrag (34.500 euro) op de veiling verkocht.

Reken even uit dat hij waarschijnlijk zo’n 10 procent commissie aan Sotheby’s betaalde en zie hoe hij middels een betrekkelijk lage investering ineens alle ogen op zich had laten richten – met name die van nieuwe rijken en influencers zonder kennis van zaken die graag vooraan in de rij staan als het om de nieuwste hype gaat.

Inmiddels, ruim 10 jaar later, trappen ze er nog steeds in. En bericht Quote over de plaatsing van een meesterkunstwerk in een rijk toeristenoord.

Maar feitelijk spelden ze meestermarketeer die tactische locatie afhuurde voor zijn Koons look-a-like reclamezuil gewoon verkeerd.

